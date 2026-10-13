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Jamie Carragher advierte de que un fichaje de verano del Manchester United «no durará» mientras crece la preocupación de Michael Carrick por el centro del campo
El centro del campo queda expuesto en un inicio desastroso
Carrick está cada vez más presionado después de que el Manchester United sumara solo seis puntos en sus seis primeros partidos de la Premier League. El equipo tuvo suerte de rescatar un empate en casa ante un Tottenham que jugó con diez futbolistas el sábado, después de verse completamente superado en una pésima primera parte.
Estos problemas en el inicio de la temporada han puesto de manifiesto graves deficiencias tácticas en el centro del campo. Youri Tielemans, fichado este verano del Aston Villa por 35 millones de libras, fue superado una y otra vez, al igual que su compañero en la medular Kobbie Mainoo.
Pese a incorporar también a Andrey Santos y Carlos Baleba, procedentes del Chelsea y del Brighton, respectivamente, Carrick ha mantenido la dupla Tielemans-Mainoo. Sin embargo, la falta de dinamismo de ambos recibe ya duras críticas de analistas de renombre.
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Carragher exige un cambio táctico
El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher cree que la falta de disciplina táctica del Manchester United está perjudicando a Tielemans. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista explicó por qué el internacional belga está sufriendo sin el apoyo de la estructura colectiva con el que contaba en su anterior club.
Carragher afirmó: «¿Por qué Tielemans rendía bien en el Aston Villa y hasta ahora le está costando tanto en el Manchester United? Cuando ves a un equipo de Unai Emery, te das cuenta de que trabaja cada detalle en los entrenamientos, día tras día. Cada vez que ves un partido del Aston Villa, el equipo está compacto y juega unido».
Señaló que el fichaje de 35 millones de libras carece de velocidad natural y necesita un equipo muy junto a su alrededor para compensar sus limitaciones físicas. Carragher comparó la situación con las dificultades iniciales de Alexis Mac Allister en Anfield y advirtió de que Carrick debe corregir rápidamente su sistema.
«Y cuando tienes a un jugador que no destaca físicamente, como es su caso, necesitas que tu equipo esté muy compacto. Aquí ocurre exactamente lo contrario», añadió Carragher. «Es un problema que tuvo el Liverpool la temporada pasada con Alexis Mac Allister. Mac Allister ha rendido mejor esta temporada porque el equipo juega más junto y está más compacto. Eso es lo que tiene que hacer el Manchester United o Tielemans no durará, no seguirá en el equipo».
Neville teme por la pareja de centrocampistas
Estas preocupaciones las comparte Gary Neville, ex capitán del Manchester United, quien considera que la configuración actual del centro del campo no responde a las exigencias de la Premier League. En su pódcast, Neville sugirió que los dos futbolistas sencillamente no se complementan sobre el terreno de juego.
«Creo que ya hemos visto suficiente de Tielemans y Mainoo», explicó Neville. «No digo que haya que dar por terminada esa pareja, porque quizá sería demasiado drástico, pero he visto suficiente para pensar que no es un centro del campo lo bastante dinámico para jugar en este club en la Premier League. Por cierto, creo que ambos son buenos jugadores por separado. Pero a veces hay futbolistas que no terminan de compenetrarse o de encajar entre sí».
Neville señaló que el United mejoró mucho cuando Baleba entró en el partido contra el Tottenham y reclamó cambios inmediatos para evitar más situaciones bochornosas en las competiciones nacionales y europeas.
«Creo que, cuando Baleba entró y jugó junto a Mainoo, el equipo mostró mucha más energía», añadió. «Habrá que hacer algo en ese centro del campo, y los demás tendrán que reaccionar porque les esperan el Atlético de Madrid de Diego Simeone y Elland Road.
«Si no estás bien preparado mental y físicamente en esos escenarios, tus carencias quedarán al descubierto. Tienen un par de días para recuperarse, reponerse de esto y ponerse en marcha, porque, si no lo hacen, les esperan unas semanas preocupantes».
- AFP
Difícil visita al Atlético de Madrid
El Manchester United debe rehacerse rápidamente, ya que esta noche afronta un exigente duelo de Champions League a domicilio ante el Atlético de Madrid. Esta difícil eliminatoria europea es el primer obstáculo de una serie de partidos muy exigentes que pondrá a prueba la resistencia física y mental de la plantilla.
Carrick tendrá que hacer cambios en el equipo en la capital española, independientemente de sus preferencias tácticas. Mainoo no ha viajado con la plantilla, por lo que Baleba o Santos probablemente ocuparán su lugar mientras el United busca una victoria crucial para reactivar una temporada que se ha estancado.
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