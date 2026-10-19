En declaraciones a Sky Sports, Carragher destacó que la potencia económica del Manchester United ha ocultado problemas estructurales más profundos. Señaló que, mientras sus rivales gastan mucho para mantener su dominio, el United paga un precio muy alto simplemente para rendir por debajo de las expectativas.

«Creo que, cuando estás en un club que gasta mucho dinero y esos jugadores siguen sin dar la talla, tampoco te clasificas para la Champions League y tienes una de las masas salariales más altas, al final puedes ser el club que más gaste de la temporada, pero no consigues resultados», afirmó Carragher.

«Liverpool y Manchester City son dos de los pocos clubes que han ganado títulos de forma constante y después han realizado grandes desembolsos. El dinero siempre estará ahí porque es uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo, pero no puede gastarse sin límite. Sencillamente, no puede».



