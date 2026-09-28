AFP
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James Trafford se sincera sobre su batalla con Jordan Pickford mientras la estrella del Leeds apunta al puesto de número 1 de Inglaterra
Tuchel sacude la jerarquía de la portería
La llegada de Tuchel como seleccionador de Inglaterra ha aportado una sensación inmediata de competencia a la plantilla, especialmente en la portería. Por primera vez en casi una década, el estatus de Jordan Pickford como indiscutible número uno está siendo examinado, con Trafford emergiendo como el principal aspirante. El portero del Leeds United fue una inclusión sorpresa para el reciente duelo de la Nations League contra la campeona del mundo, España, donde sumó su tercera internacionalidad absoluta. El técnico ya ha confirmado que la rotación continuará, con Trafford preparado para participar en el próximo partido contra Chequia.
Al reflexionar sobre la experiencia de medirse a la élite mundial, Trafford se mostró con los pies en el suelo sobre la actuación y los goles encajados durante la ajustada derrota. «Quiero intentar parar cada disparo y no lo hice, y es simplemente la realidad de jugar contra un gran equipo», declaró Trafford, tal y como recoge The Guardian.
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La rivalidad amistosa con Jordan Pickford
Aunque el foco mediático sigue puesto en la posibilidad de una rivalidad amarga, Trafford insiste en que su relación con Pickford se basa en el respeto mutuo. Ambos porteros comparten orígenes similares en el norte de Inglaterra, lo que les ha ayudado a crear un vínculo pese a su competencia directa por un único puesto en el once inicial. Trafford no tardó en descartar cualquier insinuación de fricción dentro del grupo, destacando el carácter profesional de su pugna.
«Los dos somos chicos del norte y nos llevamos muy bien. La realidad en el fútbol es que todo el mundo compite por un puesto en el once inicial, pero Pickford y yo nos llevamos realmente bien», dijo. «Todo el mundo lucha por ser titular, todos son jugadores de alto nivel en la plantilla y luchan por jugar. No es diferente a ninguna de las otras posiciones. Todo el mundo lo da todo e intenta rendir lo mejor posible para jugar, es una realidad en todos los niveles».
Persiguiendo el sueño internacional definitivo
Para Trafford, la oportunidad de representar a Inglaterra es la culminación de años de duro trabajo, incluido su paso por la academia del City y sus exitosas cesiones. Ve la situación actual no como una fuente de presión, sino como el cumplimiento de un objetivo de toda la vida. La aspiración de ser el primer nombre en la alineación es algo que comparte cada integrante de la plantilla, pero para un portero el camino suele ser más solitario y difícil.
«Es el sueño de cualquier portero y de cualquier futbolista jugar con Inglaterra y ser titular con Inglaterra. Todo el mundo cree que puede ser titular y todos intentan demostrar cada día que pueden serlo», reflexionó Trafford.
«Tuchel no me dijo lo que tengo que hacer. Simplemente, cada vez intentas mostrar tu capacidad. Es la realidad de cualquier jugador que llega a la concentración: tienes que ser tú mismo e intentar impresionar al seleccionador».
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Encontrando estabilidad en Elland Road
La base del resurgir internacional de Trafford ha sido su fichaje este verano por el West Yorkshire. Después de un periodo complicado en el Manchester City, donde se encontraba por detrás de Gianluigi Donnarumma en el orden de preferencia, el cambio al Leeds le ha dado los minutos constantes que tanto ansiaba. A las órdenes de Daniel Farke, Trafford se ha convertido rápidamente en una pieza vital de un equipo que ha arrancado con fuerza la temporada.
Trafford es plenamente consciente de que sus opciones con la selección nacional están inextricablemente ligadas a sus actuaciones a nivel de club. «Tu capacidad no cambia juegues o no juegues, todo depende de cómo lo pienses en tu cabeza. Es difícil subir un nivel en cuanto a capacidad en un espacio corto de tiempo; lo único que estoy haciendo es jugar y jugar con regularidad, y eso es algo que tienes que hacer para que te convoque tu selección», explicó.
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