La llegada de Tuchel como seleccionador de Inglaterra ha aportado una sensación inmediata de competencia a la plantilla, especialmente en la portería. Por primera vez en casi una década, el estatus de Jordan Pickford como indiscutible número uno está siendo examinado, con Trafford emergiendo como el principal aspirante. El portero del Leeds United fue una inclusión sorpresa para el reciente duelo de la Nations League contra la campeona del mundo, España, donde sumó su tercera internacionalidad absoluta. El técnico ya ha confirmado que la rotación continuará, con Trafford preparado para participar en el próximo partido contra Chequia.

Al reflexionar sobre la experiencia de medirse a la élite mundial, Trafford se mostró con los pies en el suelo sobre la actuación y los goles encajados durante la ajustada derrota. «Quiero intentar parar cada disparo y no lo hice, y es simplemente la realidad de jugar contra un gran equipo», declaró Trafford, tal y como recoge The Guardian.