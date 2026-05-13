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James Tavernier casi se va sin despedirse del Rangers tras una pelea con el entrenador Danny Rohl, que lo apartó de Ibrox antes del partido contra el Hibs
Un fallo en la comunicación en Ibrox
Según The Scottish Sun, la larga trayectoria del veterano lateral derecho con el gigante de Glasgow iba a terminar por todo lo alto, pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado en la última jornada de la temporada en casa. Al parecer, se produjo una fuerte «pelea» cuando Tavernier descubrió que no formaba parte del once inicial para el partido contra el Hibs. El defensa quería despedirse oficialmente ante su mujer e hijos.
Tras un tenso cruce con Rohl, el capitán habló con sus compañeros en la charla previa y luego abandonó el estadio. Se dudó de que regresara para el partido, por lo que su despedida en Ibrox quedó truncada, confirmada al no incluirse en la convocatoria.
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Un final inesperado tras una década de servicio
La tensión surge semanas después de que Tavernier sorprendiera a la directiva al anunciar su marcha. A pesar de sus más de diez años de servicio, se cree que el club se preparaba para renovarle cuando el capitán hizo pública su decisión. Ese momento añade otro motivo de fricción a una relación que ya era tensa al final de la temporada.
La derrota 3-1 ante el Celtic en el Old Firm del domingo fue un punto de inflexión: Rohl sustituyó al capitán durante el derbi. La afición de Parkhead abucheó a Tavernier al marcharse, y muchos hinchas del Celtic pensaron que era su último clásico. Esa sustitución parece haber desencadenado el drama en la alineación previo al partido contra el Hibs.
Un giro emocional y una entrega en el campo
Pese a los rumores que indicaban que había abandonado el campo enfurecido, la situación dio un giro inesperado minutos antes del partido: Tavernier regresó a Ibrox para despedirse de la afición que le ha apoyado desde 2015. Saltó al césped entre aplausos, acompañado por la leyenda John Greig, quien le rindió homenaje por su enorme aportación al club.
La emoción era palpable: el defensa, autor de 144 goles en 562 partidos, se secaba las lágrimas. Tras capitanear al equipo al histórico título liguero 55 con Steven Gerrard en 2021 y ganar la Copa de Escocia y la Copa de la Liga, el público de Ibrox celebró su entrada al Salón de la Fama pese a las fricciones con el cuerpo técnico.
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Las últimas palabras del capitán al despedirse
Tavernier ya explicó su despedida en un sincero comunicado a la afición: «A los aficionados, compañeros y personal del club: tras reflexionar, he decidido que esta será mi última temporada. No ha sido fácil. Este club ha sido fundamental para mí y mi familia durante 11 años. Me ha dado mucho, tanto dentro como fuera del campo, y desde el momento en que llegué siempre he intentado darlo todo para representarlo como se merece».
Como capitán desde 2018, he sentido el orgullo de liderar este grupo, llevar el brazalete y responder a la confianza depositada. Juntos hemos vivido altibajos y momentos inolvidables».