La directiva de Nacional confirmó la llegada del mediapunta a través de una emotiva publicación en sus canales oficiales de redes sociales el jueves por la noche.

Al anunciar el fichaje estrella, el club publicó un comunicado oficial en X: «Esto no es solo un anuncio. Este es el resultado de trabajar por puro amor a este equipo. Un trabajo diario e incansable, realizado en silencio por tantas personas para hacer a Nacional más grande cada día. Cuando un club trabaja únicamente para el club, la grandeza no es solo palabrería, es el resultado natural».

Para culminar un anuncio que sacudió el fútbol sudamericano, Nacional añadió: «Confiabas. Creíste. Era inevitable. James Rodriguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande».