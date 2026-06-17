En el minuto 28 de los octavos de final en el Maracaná, James controló el balón fuera del área uruguaya y, de volea izquierda, lo coló en la red tras rozar el larguero.

Hasta LeBron James quedó impresionado por la brillantez del colombiano, quien también anotó el segundo tanto en la victoria 2-0 en Río.

«Tío, viendo este partido de Colombia», tuiteó la estrella de la NBA, «¡creo que ya tengo a mi jugador favorito del Mundial!».

Arsène Wenger, entonces técnico del Arsenal y conocedor del jugador del Oporto, se mostró «absolutamente asombrado por la calidad de las actuaciones de James» en Brasil.

«Me impresionaron su inteligencia en los pases, agilidad y fluidez», declaró el francés a beIN Sport. «Además, decidía muy rápido. Sus pases en profundidad fueron fantásticos.

Simplemente querías verlo con el balón, y cuando quieres que alguien tenga el balón, siempre es señal de una calidad excepcional. Y él, sin duda, la tiene».