James Rodríguez, ex del Real Madrid, promete llegar en «buena forma» al Mundial 2026 con Colombia tras debutar como titular en la MLS con el Minnesota United

A pesar de la frustrante derrota del fin de semana, el entrenador del Minnesota, Cameron Knowles, resaltó la inteligencia táctica de su nuevo fichaje. Knowles afirmó que Rodríguez aporta una visión de juego que eleva al equipo mientras recupera su mejor forma. El cuerpo técnico prioriza el ritmo del mediapunta ante un calendario apretado. «Es un jugador de gran calidad, y esa calidad se nota justo donde más se necesita», explicó Knowles. «Se mete en los espacios incómodos para que el rival tenga que lidiar con él. Y luego, al final, cuando recibe el balón allí, su último pase y su toma de decisiones son la razón por la que es un jugador de alto nivel».