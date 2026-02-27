Getty Images Sport
James Milner, el rompedor de récords, revela el alcance total de la terrible lesión de tobillo que lo dejó inmovilizado durante SEIS MESES
La pesadilla de las lesiones de Milner
Milner reflexionaba sobre el tema en el campo de entrenamiento del Brighton ante un grupo de periodistas para conmemorar su reciente logro. El centrocampista se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la Premier League en la victoria por 2-0 del pasado fin de semana sobre el Brentford, ya que Milner registró su 654º partido, un récord que anteriormente ostentaba Gareth Barry.
El jugador de 40 años habló con franqueza sobre la lesión que le limitó a solo cuatro partidos de liga la temporada pasada y que hizo que Milner se preguntara si llegaría a alcanzar la cifra histórica de partidos jugados. «Las cosas cambian rápidamente en el fútbol, especialmente cuando llegas a mi edad», comenzó Milner.
«Cuando miro dónde estaba el año pasado, sin poder levantar el pie durante seis meses, creo que la mayoría de la gente, incluidos el cirujano, el fisioterapeuta y quienes entendían la lesión, pensaban que estaba acabado a mi edad».
Milner finalmente volvió a la acción en la última jornada de la temporada, saliendo desde el banquillo en los últimos minutos de la victoria por 4-1 en Tottenham. «Probablemente, fue ese deseo de demostrar que la gente se equivocaba lo que me ha llevado a seguir jugando», continuó.
«Quería demostrar que podía recuperarme de la lesión y no dejar que mi carrera terminara de una forma que no estaba bajo mi control. Puede que aún suceda, pero esa era mi motivación. No creo que mucha gente creyera que podría volver».
Estrella con experiencia dispuesta a prolongar su estancia en Brighton
El contrato de Milner expira este verano, pero Fabian Hurzeler está muy interesado en que la experimentada estrella prolongue su estancia en el AMEX. Y el exjugador del Manchester City y del Liverpool está dispuesto a firmar un nuevo contrato con el equipo de la costa sur, aunque ha admitido que mantiene abiertas sus opciones.
«Creo que las cosas cambian muy rápido en el fútbol, y creo que cuando llegas a mi edad las cosas también cambian muy rápido», añadió Milner. «Hace unas seis semanas, cuando no jugaba muchos minutos y las cosas no iban demasiado bien, me sentía frustrado.
Pero luego he jugado más minutos en los dos últimos partidos y, cuando formas parte de una victoria, es más fácil dar un giro y decir: "Sí, me encantaría seguir un año más". En este momento estoy bastante abierto. No estoy seguro de si lo haré o no [seguir jugando]. El club y yo no hemos hablado, así que obviamente el club también tiene que estar interesado.
«A principios de temporada dije que esperáramos a febrero para ver dónde estábamos, y sé que ya estamos ahí, así que veremos qué pasa. En este momento, solo estoy haciendo mi trabajo cada día, y las cosas pueden cambiar rápidamente. En este momento, estoy muy abierto a ello, y espero que los últimos partidos hayan demostrado que todavía puedo aportar cosas en el campo».
Charla sobre la jubilación
La jubilación también se avecina para Milner, que cumplirá 41 años a mediados de la temporada 2026-27, pero el jugador del Seagulls ha revelado que no le «da miedo» colgar las botas. «Creo que es difícil saber cuándo es el momento adecuado, porque siento que todavía puedo seguir, pero ¿llegas a un punto en el que ya no puedes? ¿Es eso demasiado tiempo? Terminé el partido el fin de semana y algunos de los chicos me dijeron: "No puedes retirarte este año, Milly, tienes que volver el año que viene", dijo Milner. "Así que creo que siempre es una decisión difícil encontrar el momento adecuado.
«Siento que el aspecto de los entrenamientos al que he estado expuesto, en términos de un poco el año pasado aquí y las insignias que he conseguido, me interesa a veces. Pero Jurgen [Klopp] siempre decía que, cuando termines, necesitas descansar y tomarte un respiro inmediatamente, y creo que eso es bastante atractivo en este momento».
La dirección «apela» a Milner
La atención se centró en la carrera de Milner tras el fútbol, y se mencionó la gestión, aunque la naturaleza despiadada del trabajo le da que pensar. «A veces me atrae, sin duda», dijo. «Y otras veces, ves a entrenadores que firman un nuevo contrato y son despedidos en dos meses, y creo que ahora la gente no tiene el tiempo que se merece.
A veces pienso que sí, que sería genial y me encantaría dejar mi huella en un equipo, y creo que podría hacer esto y aquello. Pero es un trabajo muy duro, ¿no? Quiero decir, es muy duro. Incluso la cantidad de prensa que tienes que hacer, así que es un trabajo difícil y es uno de esos en los que el competidor que hay en ti piensa: sí, no me importaría intentarlo y asumir el reto.
Siento que tengo un conocimiento fantástico de las personas con las que he trabajado, desde Terry Venables y Sir Bobby Robson, hasta el actual entrenador. Tengo una gran variedad de entrenadores de diferentes países y personalidades en los que apoyarme, así que, en cierto modo, creo que sería una gran pena perder todo ese conocimiento y experiencia que he acumulado y no poder utilizarlo.
Soy bastante abierto y, como siempre he dicho, solo me concentro en lo que estoy haciendo. Sé que el final se acerca, lo aprecio, pero me mantengo en el presente e intento centrarme en lo que puedo aportar al equipo como jugador».
