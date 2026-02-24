Getty Images
James Milner admite que pensó que su carrera había terminado tras sufrir una terrible lesión, antes de batir el récord de la Premier League
James Milner: El imparable 654
Este hito llega 24 años después de que Terry Venables diera a Milner, entonces adolescente, la oportunidad de debutar en el Leeds United. Desde aquel día de 2002, se ha convertido en el jugador más versátil, ganando tres títulos de la Premier League, dos Copas de Inglaterra, dos Copas de la Liga y la Liga de Campeones en sus etapas en el Newcastle, el Aston Villa, el Manchester City y el Liverpool. Sin embargo, una terrible lesión de rodilla sufrida contra el Arsenal la temporada pasada amenazó con poner fin prematuramente a su legendaria carrera, dejándolo fuera de juego durante nueve meses y requiriendo una extensa cirugía reconstructiva.
El momento en que se acercaba la jubilación
La gravedad de la lesión fue tal que Milner no pudo apoyar la pierna durante medio año. La cirugía provocó daños nerviosos en un tendón, lo que supuso un pronóstico sombrío durante sus sesiones de rehabilitación. Al reflexionar sobre los días oscuros de su recuperación, Milner admitió que incluso las personas más cercanas a él en el departamento médico esperaban que pusiera fin a su carrera como jugador. El desgaste físico y mental del proceso de recuperación hizo que la perspectiva de batir el récord de Barry, vigente desde hacía mucho tiempo, pareciera un sueño lejano e imposible mientras él observaba desde las gradas.
«Creo que probablemente en diciembre de la temporada pasada, incluso Sean [Duggan, fisioterapeuta del Brighton] dijo que pensaba que quizá vendría durante dos semanas y diría: "Se acabó"», reveló Milner. «Para ser sincero, en ese momento era bastante improbable [que batiera el récord de partidos jugados], pero tuve la suerte de contar con buenas personas a mi alrededor. Gente que creía en mí y un buen grupo de jugadores con los que juego».
Un regreso récord a la cima
Desafiando todas las probabilidades, Milner regresó en la última jornada de la campaña anterior y consiguió una extensión de contrato de un año en el Amex Stadium. Ha sido una figura clave bajo las órdenes de Fabian Hurzeler esta temporada, disputando 16 partidos y superando finalmente a Barry. A pesar de la magnitud del logro, que celebró llevando unas botas personalizadas con el número 654 bordado, el centrocampista se mantuvo fiel a su modestia habitual. Sus compañeros tuvieron que empujarlo hacia la grada de los aficionados visitantes en el Gtech Community Stadium para que reconociera el momento histórico.
«Es un número importante y es bonito haberlo conseguido. Obviamente, se ha hablado mucho de ello», señaló Milner tras el pitido final. «Para mí, personalmente, no es algo que haya perseguido. No es algo, lo individual, lo que persigo. Formas parte de un equipo. La unión del equipo, poder entrar en el vestuario y celebrar la victoria con los compañeros... Por eso se juega al fútbol».
Elogios de un jefe más joven
El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ocho años más joven que su mediocampista récord, se ha quedado impresionado por la condición física de Milner. El técnico alemán reveló que, a pesar de su edad y de la lesión que sufrió el año pasado, Milner sigue liderando las estadísticas de forma física. Hurzeler sugirió que la edad biológica del veterano no se corresponde con su rendimiento sobre el césped, donde sigue superando en velocidad y sprints a jugadores que le doblan la edad durante las extenuantes sesiones de entrenamiento en la base del club en Lancing.
Con su contrato actual a punto de expirar al final de la temporada, ya se especula sobre si el nuevo rey de la Premier League prolongará su estancia un año más. Milner ha demostrado que todavía puede competir al más alto nivel y se ha negado a cerrar la puerta a continuar su andadura en una 25ª temporada en la máxima categoría. Cuando se le preguntó específicamente si creía que le quedaba un año más para ampliar aún más su récord, el veterano simplemente respondió: «Ya veremos».
