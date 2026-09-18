Getty
Traducido por
¡James Maddison tiene la llave! La estrella «única» del Tottenham puede desatar su verdadero potencial, mientras un excentrocampista de los Spurs admite que se ha echado «terriblemente» de menos al mediapunta castigado por las lesiones
Maddison estuvo 375 días de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior
El excentrocampista del Leicester Maddison estuvo 375 días de baja después de verse obligado a someterse a una operación por un grave problema de rodilla. Regresó a la competición en mayo de 2026 y finalmente ayudó a Roberto De Zerbi a encaminar al equipo hacia la permanencia en la Premier League.
Se invirtió mucho dinero durante el último mercado de fichajes, con el más ambicioso de los equipos intentando gastar para salir de los problemas. Hasta ahora se ha visto poco rendimiento, con dos puntos sumados en cuatro partidos sin goles en la máxima categoría esta temporada.
- Getty
Maddison está siendo utilizado como revulsivo desde el banquillo
Maddison ha salido desde el banquillo en dos de esos partidos, y una derrota en la Carabao Cup en Anfield, sin asumir riesgos innecesarios con el talentoso jugador de 29 años después de verle sufrir un golpe en el hombro. Sin embargo, llegará un momento en el que habrá que asumir un riesgo calculado con su presencia en el once inicial.
Los flamantes fichajes Sandro Tonali y Mateus Fernandes cuentan con muchas cualidades propias, pero podrían considerarse relativamente similares a la hora de ocupar funciones en la sala de máquinas. Hace falta una pizca de magia en esa zona del campo.
Maddison la aportaría, con la capacidad de abrir defensas cerradas y sacar de la chistera un momento de brillantez capaz de cambiar un partido a balón parado, y De Zerbi no puede permitirse seguir frenándole mucho más tiempo mientras la presión vuelve a aumentar en el norte de Londres.
Por qué Maddison puede ayudar a resolver los problemas del Tottenham
Preguntado por si Maddison podría ser la respuesta a, al menos, algunos de los problemas del Tottenham, el exjugador de los Spurs Murphy, que habló en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Soy un gran admirador de James Maddison desde hace muchísimo tiempo porque me gustan los jugadores que asumen riesgos y tienen ese punto de arrogancia sobre el campo. Y el Tottenham necesita creatividad desesperadamente y le ha echado muchísimo de menos cuando ha estado lesionado.
«Ahora, cuando miras a quiénes han traído, ninguno de ellos tiene realmente, dirías, los mismos atributos que Maddison. Así que sigue siendo bastante único en esa plantilla. Y creo que, cuando miras sus primeros cuatro partidos, aunque [Omar] Marmoush y Savio han parecido eléctricos en los dos últimos, sé que no han marcado, pero sí parecen buenos fichajes. Necesitan a alguien que les suministre balones.
«El problema es que, cuando alguien ha estado fuera durante mucho tiempo, es difícil saber en qué nivel físico está y todo eso. No lo sé. Yo no le veo entrenar, De Zerbi sí. Pero ¿le pondría ahora mismo cuando necesitas parte de eso? Al cien por cien.
«Y creo que los aficionados del Tottenham le están reclamando porque es un jugador, [Mohammed] Kudus es otro, pero de una manera distinta, porque lo hace desde una zona más abierta; Maddison tiene la visión y el valor para arriesgar con el balón y soportar los gestos de desaprobación, las quejas y la decepción de fallar.
«También es fantástico a balón parado. Marca goles él mismo. Me sorprendería mucho no ver pronto a Maddison en el once titular, porque para mí sigue siendo su presencia más creativa».
- Getty
Se acerca el primer parón internacional de 2026-27
Al Tottenham le queda un partido más, en casa contra el Aston Villa el sábado, antes de llegar al primer parón internacional de 2026-27. Puede que Maddison quede limitado a otra breve aparición en ese encuentro.
Sin embargo, después tendrá tres semanas en el campo de entrenamiento para ponerse a punto de cara a la reanudación de la competición nacional. Cuando el Tottenham vuelva a saltar al campo en Old Trafford contra el Manchester United el 10 de octubre, su imprevisible dorsal 10 debería estar listo para jugar.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias