Preguntado por si Maddison podría ser la respuesta a, al menos, algunos de los problemas del Tottenham, el exjugador de los Spurs Murphy, que habló en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Soy un gran admirador de James Maddison desde hace muchísimo tiempo porque me gustan los jugadores que asumen riesgos y tienen ese punto de arrogancia sobre el campo. Y el Tottenham necesita creatividad desesperadamente y le ha echado muchísimo de menos cuando ha estado lesionado.

«Ahora, cuando miras a quiénes han traído, ninguno de ellos tiene realmente, dirías, los mismos atributos que Maddison. Así que sigue siendo bastante único en esa plantilla. Y creo que, cuando miras sus primeros cuatro partidos, aunque [Omar] Marmoush y Savio han parecido eléctricos en los dos últimos, sé que no han marcado, pero sí parecen buenos fichajes. Necesitan a alguien que les suministre balones.

«El problema es que, cuando alguien ha estado fuera durante mucho tiempo, es difícil saber en qué nivel físico está y todo eso. No lo sé. Yo no le veo entrenar, De Zerbi sí. Pero ¿le pondría ahora mismo cuando necesitas parte de eso? Al cien por cien.

«Y creo que los aficionados del Tottenham le están reclamando porque es un jugador, [Mohammed] Kudus es otro, pero de una manera distinta, porque lo hace desde una zona más abierta; Maddison tiene la visión y el valor para arriesgar con el balón y soportar los gestos de desaprobación, las quejas y la decepción de fallar.

«También es fantástico a balón parado. Marca goles él mismo. Me sorprendería mucho no ver pronto a Maddison en el once titular, porque para mí sigue siendo su presencia más creativa».