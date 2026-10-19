Maddison tuvo un impacto inmediato en su regreso al once titular el lunes. El mediapunta recibió un pase de Mohammed Kudus en el minuto 14 y colocó un magnífico disparo de primeras en la escuadra.

Ese golazo puso fin a una dura sequía goleadora de 610 días y fue su 21.º gol desde fuera del área en la Premier League desde su debut en agosto de 2018. La cifra le sitúa al menos dos goles por delante de cualquier otro jugador de la competición, incluidos los especialistas en disparos lejanos Kevin De Bruyne y James Ward-Prowse.



