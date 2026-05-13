Mathys Tel abrió el marcador para los locales y luego provocó un penalti que Dominic Calvert-Lewin transformó ante Antonin Kinsky para empatar. En el minuto 103 en el Tottenham Hotspur Stadium, Maddison cayó tras una entrada de Lukas Nmecha. El árbitro Jarred Gillett desestimó las protestas, decisión ratificada por el VAR.

El Centro de Partidos de la Premier League confirmó en X: «La decisión del árbitro de no pitar penalti al Tottenham Hotspur fue revisada y confirmada por el VAR, al considerarse que Nmecha tocó el balón».