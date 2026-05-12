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James Maddison admite haber vivido «días oscuros» durante los 375 días que estuvo lesionado, y revela que el diagnóstico inicial tras la operación fue erróneo
Un diagnóstico erróneo inicial provocó un dolor insoportable en el ligamento cruzado anterior.
El jugador de 29 años reveló que el diagnóstico inicial de su lesión de rodilla fue erróneo, lo que complicó su recuperación.
Maddison se lesionó en la semifinal de la Europa League contra el Bodo/Glimt en mayo de 2025, y al principio le dijeron que no necesitaba cirugía.
Tras su regreso ante el Leeds, Maddison lo explicó: «En mi cabeza todo empieza en la semifinal de la Europa League, cuando sufrí un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior contra el Bodo/Glimt. El especialista externo dijo que no necesitaría cirugía ni rehabilitación. Luego no se recuperó bien y tuve que operarme en Corea del Sur».
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Afrontar los momentos difíciles durante la recuperación
La lesión que sufrió en Corea del Sur en un amistoso de pretemporada contra el Newcastle United prolongó su baja y le obligó a una cirugía que lo mantuvo inactivo más de un año.
Maddison admitió que el reto mental de una baja tan prolongada fue a menudo más difícil de sobrellevar que la rehabilitación física.
«He tenido días oscuros, sobre todo tras la cirugía. Fue un año muy duro mentalmente, pero ya veo la luz al final del túnel. Esa experiencia me hizo más fuerte. Físicamente me siento bien y nunca olvidaré el apoyo de los aficionados del Spurs», añadió.
Una recepción para el recuerdo en el Spurs
A pesar de la difícil situación del Tottenham en la liga y su lucha por evitar el descenso, el Tottenham Hotspur Stadium se levantó para recibir al mediapunta cuando saltó al campo.
Maddison se mostró conmovido y declaró: «Fue un momento increíble que recordaré siempre. Tras los primeros 30 segundos o un minuto en el campo, pensé: "Ahora que estoy aquí, tenemos que ganar". Entonces me puse manos a la obra».
Centrándonos en la lucha por la supervivencia
Con el Tottenham viviendo una temporada para olvidar, con varios cambios de entrenador y resultados irregulares, Maddison se centra ahora en ayudar al equipo de Roberto De Zerbi a asegurar la permanencia en la Premier League. Admitió que ha sido doloroso verlo desde la grada mientras el equipo atravesaba una racha negativa.
«Ha sido una temporada dura para el Tottenham. Muy dura para los aficionados y los jugadores, con muchos cambios de entrenador. Una temporada para olvidar», concluyó el centrocampista.