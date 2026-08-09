El FC Barcelona negocia con el Manchester City para intentar cerrar el fichaje de la estrella española Rodri.

En caso de confirmarse la llegada de Rodri, el proyecto del entrenador Hansi Flick no solo contaría con uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, si no es que el mejor de todos, sino que también dispondría de un capitán y de uno de esos futbolistas con roles estructurales que elevan el techo competitivo de cualquier equipo.

El diario Sport señaló que la llegada de un jugador con estas características tendrá necesariamente algunos efectos secundarios sobre varios futbolistas de la plantilla del Barcelona.

Rodri goza de gran prestigio e influencia, por lo que su fichaje conllevará lógicamente cambios en el proceso de rotaciones.