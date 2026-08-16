A pesar del pánico inicial por el desvanecimiento, la tensión dentro del estadio se alivió en parte cuando un miembro del equipo médico hizo un gesto de pulgar hacia arriba en dirección al banquillo del Bayern. Musiala finalmente pudo ponerse de pie y abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque escoltado por miembros del staff, antes de ser sustituido por Bara Sapoko Ndiaye.

El partido también sirvió como una presentación dramática para Saibari, que disputaba su primer encuentro con el club desde su fichaje este verano procedente del PSV Eindhoven. El centrocampista marroquí, recién llegado de su actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica, había dado antes la asistencia para el gol de Musiala, antes de su intervención heroica para atrapar a la estrella en su caída.

Atendiendo a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, trató de aliviar los temores sobre el estado del mediapunta y dejó una actualización tranquilizadora: "¡Lo más importante es que está bien!"



