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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Jamal Musiala se desploma y la estrella del Bayern de Múnich provoca un susto por su salud mientras un compañero corre a sujetarlo durante un amistoso de pretemporada

J. Musiala
Bayern Múnich
I. Saibari
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La estrella del Bayern de Múnich Jamal Musiala dio un gran susto el jueves por la noche tras parecer perder la consciencia durante un amistoso de pretemporada contra el RB Leipzig. El internacional alemán fue sujetado y ayudado por Ismael Saibari antes de ser finalmente acompañado fuera del campo por el personal médico tras un periodo de intenso calor en Múnich.

  • Escenas escalofriantes tras caer Musiala

    La preparación de pretemporada del Bayern de Múnich dio un giro preocupante durante su encuentro de la Telekom Cup contra el RB Leipzig, cuando Musiala se desplomó sobre el césped. El incidente se produjo en los últimos minutos de la segunda parte, apenas unos instantes después de que el jugador de 23 años viera puerta para ayudar a asegurar una victoria por 3-1 para el gigante bávaro en el Allianz Arena.

    El delantero, que había entrado como suplente en la segunda parte, empezó a mostrarse visiblemente desorientado e inestable sobre el terreno de juego cuando el partido encaraba su tramo final. Al darse cuenta del peligro inmediato, el nuevo fichaje Saibari reaccionó por instinto para evitar que su compañero golpeara el césped con toda su fuerza.


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    El director deportivo ofrece una actualización positiva

    A pesar del pánico inicial por el desvanecimiento, la tensión dentro del estadio se alivió en parte cuando un miembro del equipo médico hizo un gesto de pulgar hacia arriba en dirección al banquillo del Bayern. Musiala finalmente pudo ponerse de pie y abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque escoltado por miembros del staff, antes de ser sustituido por Bara Sapoko Ndiaye.

    El partido también sirvió como una presentación dramática para Saibari, que disputaba su primer encuentro con el club desde su fichaje este verano procedente del PSV Eindhoven. El centrocampista marroquí, recién llegado de su actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica, había dado antes la asistencia para el gol de Musiala, antes de su intervención heroica para atrapar a la estrella en su caída.

    Atendiendo a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, trató de aliviar los temores sobre el estado del mediapunta y dejó una actualización tranquilizadora: "¡Lo más importante es que está bien!"


  • Más problemas por lesión para Kompany

    Mientras la situación de Musiala acaparaba los titulares, el equipo de Vincent Kompany tuvo que lidiar con varias otras preocupaciones físicas durante el intenso encuentro. El lateral Konrad Laimer fue la primera baja de la noche, ya que solo aguantó diez minutos antes de verse obligado a retirarse por una dolorosa lesión en el pie.

    Al abordar la lesión de Laimer, Eberl ofreció una valoración más prudente que en su actualización sobre Musiala. Eberl explicó: "Konny recibió un golpe relativamente pronto, y el pie también se le hinchó bastante rápido. Por eso se le sustituyó por precaución. Ya era evidente que no podía correr más; tuvieron que ayudarle. Eso se vio. No corría con normalidad en absoluto. Cuánto tiempo llevará, hoy realmente no puedo decirlo".


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    Se avecina el gran reto de la Supercopa

    Kompany espera contar con todos sus jugadores sanos mientras el Bayern se prepara para su primera oportunidad de conquistar un título oficial esta temporada. El gigante bávaro tiene previsto volver a la acción el próximo sábado, cuando se enfrentará a su rival Borussia Dortmund en la final de la Supercopa de Alemania.

    La ola de calor que golpea actualmente a Alemania ha supuesto una carga extra para los jugadores durante este periodo de pretemporada, y las escenas protagonizadas por Musiala servirán como un duro recordatorio de los riesgos que implica el deporte de alta intensidad en condiciones meteorológicas extremas. Por ahora, el foco sigue puesto en la recuperación mientras la plantilla busca dejar atrás estos sustos.

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