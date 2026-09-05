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Jamal Musiala, listo para un dramático regreso con el Bayern de Múnich ante el Schalke tras unos preocupantes desvanecimientos en la pretemporada
Impulso para el Bayern con el regreso de Musiala a la convocatoria
El Bayern está listo para recuperar a Musiala de cara a su próximo encuentro de la Bundesliga contra el Schalke 04 en el Veltins-Arena. Según informa Sky Germany, el mediapunta de 23 años ha sido incluido en la expedición para el partido del sábado por la tarde, lo que supone un hito importante en su proceso de recuperación. Musiala todavía no ha jugado con el gigante bávaro en competición oficial esta temporada y se perdió los tres primeros partidos de la campaña 2026-27 mientras se sometía a evaluaciones médicas y programas de entrenamiento especializados.
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Kompany se prepara para dar la bienvenida de nuevo a su estrella
El técnico del Bayern, Vincent Kompany, ha confirmado que Musiala está a punto de volver a la competición tras un periodo de reposo obligado y seguimiento médico. En la rueda de prensa previa al partido del viernes, Kompany señaló que la decisión final sobre la participación del jugador dependería de cómo reaccionara a la última sesión de entrenamiento del equipo.
En ese momento, el técnico belga explicó la postura cautelosa del club al afirmar: "Ha completado una buena semana de entrenamiento. Las cosas pintan bien para él, está bien. Ya hemos explicado cómo estamos manejando esto. Jamal está en una buena fase ahora mismo. Llevamos ya un tiempo lidiando con la situación".
"Veremos cómo está hoy en el entrenamiento y después tomaremos la decisión que sea mejor para Jamal y para el equipo. Hoy tomaremos una decisión con Jamal en función de cómo asimile la sesión de entrenamiento. Serge Gnabry no estará disponible esta semana, esperemos que la próxima sí. La principal prioridad es que se sienta bien".
Abordar las preocupaciones sobre la salud neurológica
El mundo del fútbol quedó conmocionado durante el verano cuando Musiala sufrió un colapso en una victoria amistosa sobre el 1. FC Heidenheim. No fue un incidente aislado, ya que el mediapunta ya se había desplomado anteriormente durante un partido de la Telekom Cup contra el RB Leipzig. Más tarde, Musiala salió a aclarar públicamente su situación y reveló que le habían diagnosticado episodios breves, temporales pero fácilmente tratables de ausencia, causados por una disfunción neurológica.
Kompany se ha mostrado muy claro sobre la gestión del club de esta afección, y ha subrayado que el departamento médico está plenamente preparado para afrontar cualquier episodio futuro. El exentrenador del Burnley ha intentado normalizar la situación para reducir la presión pública sobre la joven estrella. En una comparecencia reciente, Kompany dijo que no sería «gran cosa» si Musiala volviera a desplomarse mientras lidia con el problema neurológico. Y añadió: «Si vuelve a pasar dentro de 40, 50 o 60 días, o dentro de 40, 50 o 60 partidos, entonces dejará de ser un gran problema para nosotros. Sabemos cómo gestionarlo y, en algún momento, volverá a ser un atleta completamente normal».
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Navegando por la Bundesliga y el horizonte europeo
El regreso de Musiala llega en un momento vital para el gigante de la Bundesliga, justo cuando el calendario empieza a apretarse con el inicio de la competición europea. Musiala fue incluido oficialmente en la convocatoria del Bayern para la Champions League de este jueves contra el Bodo/Glimt. Contar con un Musiala en plenas condiciones es esencial para la flexibilidad táctica de Kompany, especialmente mientras el equipo busca dar continuidad a su impulso de principio de temporada.
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