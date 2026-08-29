Este duelo mantuvo su orgullosa e ininterrumpida racha de goles en todos sus enfrentamientos de la Premier League desde la remodelación de 1992, gracias a una brillante ruptura del empate en el minuto 62. El fichaje veraniego de 52 millones de libras Nico Gonzalez aportó la chispa en su debut con el Newcastle, desempeñando un papel clave en la jugada del primer gol tras su llegada procedente del Manchester City.

Gonzalez encontró a Amar Dedic, cuyo certero cabezazo dejó a Anthony Elanga con espacio. Tras su gol contra el Liverpool el fin de semana anterior, el internacional sueco se creó sitio con calma dentro del área, se deshizo con elegancia de su excompañero en el Newcastle Sandro Tonali antes de enviar al fondo de la red un preciso disparo raso.