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¡Jaissle estrena su casillero! El Newcastle vence al Tottenham mientras Elanga y Wissa golpean a los Spurs
Elanga rompe el empate en el norte de Londres
Este duelo mantuvo su orgullosa e ininterrumpida racha de goles en todos sus enfrentamientos de la Premier League desde la remodelación de 1992, gracias a una brillante ruptura del empate en el minuto 62. El fichaje veraniego de 52 millones de libras Nico Gonzalez aportó la chispa en su debut con el Newcastle, desempeñando un papel clave en la jugada del primer gol tras su llegada procedente del Manchester City.
Gonzalez encontró a Amar Dedic, cuyo certero cabezazo dejó a Anthony Elanga con espacio. Tras su gol contra el Liverpool el fin de semana anterior, el internacional sueco se creó sitio con calma dentro del área, se deshizo con elegancia de su excompañero en el Newcastle Sandro Tonali antes de enviar al fondo de la red un preciso disparo raso.
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Wissa dobla la ventaja del Newcastle United
El Newcastle dejó el partido prácticamente sentenciado para un Tottenham en apuros apenas 10 minutos después con una acción de brillante ejecución. Un córner bien puesto permitió a Nick Woltemade imponerse por alto a la defensa del Tottenham y cabecear la jugada a balón parado de vuelta a través del área hacia la trayectoria de Yoane Wissa, que definió con calidad para doblar la ventaja de los visitantes.
La derrota condenó al Tottenham a un indeseado pedazo de historia. Según Opta, el Tottenham no ha marcado en sus dos primeros partidos de una campaña liguera mientras los perdía por primera vez en 52 años, repitiendo un desastroso inicio que no se veía desde la temporada 1974-75.
Marmoush falla mientras el Tottenham tiene problemas de cara a gol
La tarde podría haber sido muy diferente para el equipo de Roberto De Zerbi si hubiera aprovechado sus ocasiones cuando el marcador aún estaba igualado. El delantero del Tottenham Omar Marmoush, que debutaba cedido por el Manchester City, tuvo una de las mejores oportunidades con 0-0, pero de algún modo cruzó demasiado su remate con el interior y lo mandó fuera desde el borde del área pequeña, pese a estar completamente desmarcado.
Pese a haber gastado más de 350 millones de libras este verano para remodelar su plantilla tras la desastrosa campaña de la temporada pasada, en la que evitó por poco el descenso en la última jornada, el Tottenham ha sufrido un inicio sombrío del nuevo curso. El equipo de De Zerbi estuvo completamente fuera de ritmo, dando continuidad a una discreta actuación en la jornada inaugural en la que cayó con claridad por 3-0 ante el Brentford.
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Tonali sufre un amargo reencuentro ante su exequipo
El relato más llamativo del día giró en torno a Tonali, que se enfrentó al Newcastle por primera vez desde su traspaso veraniego récord de 100 millones de libras al Tottenham, después de una etapa de tres años en Tyneside. Fue un reencuentro miserable para el mediapunta italiano, que fue objeto de abucheos incesantes por parte de los aficionados desplazados cada vez que tocaba el balón.
La grada visitante disfrutó claramente mofándose de su antiguo ídolo cuando fue sustituido por Dominic Solanke con el Newcastle cómodamente 2-0 por delante, echando más sal en la herida en una noche para olvidar para el centrocampista.
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