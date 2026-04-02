Jadon Sancho se perderá una serie de partidos cruciales del Aston Villa tras sufrir una lesión inesperada en un partido amistoso

El Aston Villa ha recibido un duro golpe, ya que Jadon Sancho se perderá como mínimo entre dos y tres semanas por una lesión en el hombro, según informa The Athletic. El internacional inglés, cedido actualmente al Villa por el Manchester United, sufrió la lesión durante un partido amistoso contra el Elche el pasado viernes, al caer de forma torcida tras disputar un balón con Gonzalo Villar.

Sancho abandonó el terreno de juego antes del descanso con el hombro sujeto a la camiseta a modo de cabestrillo improvisado, lo que suscitó inmediatamente la preocupación sobre su disponibilidad para la recta final de la temporada. Esta lesión le deja fuera de los dos partidos de cuartos de final de la Europa League del Villa contra el Bolonia, así como del desplazamiento a Nottingham Forest el 12 de abril, que se intercala entre esos encuentros europeos.