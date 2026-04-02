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Jadon Sancho se perderá una serie de partidos cruciales del Aston Villa tras sufrir una lesión inesperada en un partido amistoso
Sancho, fuera de juego tras un percance en un partido amistoso
El Aston Villa ha recibido un duro golpe, ya que Jadon Sancho se perderá como mínimo entre dos y tres semanas por una lesión en el hombro, según informa The Athletic. El internacional inglés, cedido actualmente al Villa por el Manchester United, sufrió la lesión durante un partido amistoso contra el Elche el pasado viernes, al caer de forma torcida tras disputar un balón con Gonzalo Villar.
Sancho abandonó el terreno de juego antes del descanso con el hombro sujeto a la camiseta a modo de cabestrillo improvisado, lo que suscitó inmediatamente la preocupación sobre su disponibilidad para la recta final de la temporada. Esta lesión le deja fuera de los dos partidos de cuartos de final de la Europa League del Villa contra el Bolonia, así como del desplazamiento a Nottingham Forest el 12 de abril, que se intercala entre esos encuentros europeos.
- AFP
Buenas noticias tras las primeras pruebas de diagnóstico de la lesión
Las pruebas médicas realizadas desde entonces han revelado que el jugador, de 26 años, no se ha dislocado el hombro derecho, pero sí ha sufrido una lesión articular en esa zona. En un principio se temía que pudiera estar de baja entre seis y ocho semanas, pero no se espera que se pierda más de tres semanas. Aún no hay una fecha concreta para su regreso y seguirá siendo objeto de un seguimiento diario. Sancho solo volverá a los entrenamientos cuando ya no sienta dolor en el hombro.
Repercusiones en la lucha del Villarreal por los títulos europeos y nacionales
El momento en que se ha producido la lesión resulta especialmente frustrante, teniendo en cuenta la importante contribución que el extremo había aportado recientemente al equipo. Se marchó a España tras dar dos asistencias consecutivas contra el Lille y el West Ham United.
El Villa tendrá que encontrar la manera de clasificarse para las semifinales de la Europa League sin Sancho, y Emery esperará que se recupere pronto. El equipo también está en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, ya que ocupa la cuarta posición en la tabla de la Premier League tras 31 jornadas.
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Incertidumbre sobre el futuro a largo plazo
Desde que se incorporó el verano pasado en calidad de cedido por una temporada —según se informa, el Villa aporta 160 000 libras de su salario semanal—, Sancho ha disputado 31 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando tres asistencias. Sin embargo, quedará libre al final de la temporada, y no se espera que los Villans lo fichen debido a sus elevadas exigencias salariales.
No obstante, no le faltarán pretendientes cuando expire su contrato con el Manchester United este verano, ya que, según se informa, el Borussia Dortmund estaría ansioso por fichar al extremo por tercera vez. Por ahora, la prioridad sigue siendo su recuperación y asegurarse de que pueda contribuir al intento del Villa de terminar entre los cuatro primeros y conseguir un título europeo.