Jadon Sancho recibe una oferta de traspaso gratuito del Al-Rayyan tras su salida del Manchester United

El exdelantero del Manchester United, Sancho, podría fichar por el club qatarí Al-Rayyan, según Foot Mercato.

El jugador, de 26 años y ahora agente libre tras expirar su contrato en Old Trafford, interesa al conjunto catarí para reforzar su ataque.

El club, uno de los más prestigiosos de la región, le ha ofrecido un contrato para que sea el rostro de su proyecto en la Qatar Stars League.











