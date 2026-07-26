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Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Jadon Sancho recibe una oferta de traspaso gratuito del Al-Rayyan tras su salida del Manchester United

Fichajes
J. Sancho
Al-Rayyan
1ª División
Manchester United
Premier League

Jadon Sancho evalúa su futuro tras dejar el Manchester United en junio. Se informa que Al-Rayyan le ofrece fichar gratis para empezar de cero en Catar.

  • Los grandes clubes de Catar se fijan en una estrella inglesa

    El exdelantero del Manchester United, Sancho, podría fichar por el club qatarí Al-Rayyan, según Foot Mercato.

    El jugador, de 26 años y ahora agente libre tras expirar su contrato en Old Trafford, interesa al conjunto catarí para reforzar su ataque.

    El club, uno de los más prestigiosos de la región, le ha ofrecido un contrato para que sea el rostro de su proyecto en la Qatar Stars League.




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  • Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Una etapa desastrosa en el United

    Sancho fichó por el United por 73 millones de libras en 2021, pero nunca se consolidó como titular con ningún entrenador.

    La relación con el club se deterioró, así que lo cedieron al Borussia Dortmund, al Chelsea y al Aston Villa. A pesar de su talento, al extremo londinense le costó adaptarse a las exigencias tácticas de la Premier League.

  • Papel secundario en el Villa

    Durante la temporada 2025-26, Sancho jugó cedido en el Villa, donde tuvo un papel secundario en una campaña histórica para el club de las Midlands. Aunque ayudó al equipo de Unai Emery a ganar la Europa League, no fue titular habitual: solo lo fue en 18 de sus 39 partidos.


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  • Jadon SanchoGetty Images

    Conflictos de intereses y perspectivas de futuro

    La oferta del Al-Rayyan llega mientras se especula con un regreso de Sancho a Alemania. El Borussia Dortmund quiere recuperarlo, lo que le daría la oportunidad de volver a una liga que conoce.

    De aceptarlo, Sancho se uniría a la lista de estrellas europeas que buscan un nuevo reto en el Golfo, mientras que para Al-Rayyan sería una clara declaración de intenciones en su lucha por dominar la competición nacional.

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