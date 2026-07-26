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Jadon Sancho recibe una oferta de traspaso gratuito del Al-Rayyan tras su salida del Manchester United
Los grandes clubes de Catar se fijan en una estrella inglesa
El exdelantero del Manchester United, Sancho, podría fichar por el club qatarí Al-Rayyan, según Foot Mercato.
El jugador, de 26 años y ahora agente libre tras expirar su contrato en Old Trafford, interesa al conjunto catarí para reforzar su ataque.
El club, uno de los más prestigiosos de la región, le ha ofrecido un contrato para que sea el rostro de su proyecto en la Qatar Stars League.
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Una etapa desastrosa en el United
Sancho fichó por el United por 73 millones de libras en 2021, pero nunca se consolidó como titular con ningún entrenador.
La relación con el club se deterioró, así que lo cedieron al Borussia Dortmund, al Chelsea y al Aston Villa. A pesar de su talento, al extremo londinense le costó adaptarse a las exigencias tácticas de la Premier League.
Papel secundario en el Villa
Durante la temporada 2025-26, Sancho jugó cedido en el Villa, donde tuvo un papel secundario en una campaña histórica para el club de las Midlands. Aunque ayudó al equipo de Unai Emery a ganar la Europa League, no fue titular habitual: solo lo fue en 18 de sus 39 partidos.
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Conflictos de intereses y perspectivas de futuro
La oferta del Al-Rayyan llega mientras se especula con un regreso de Sancho a Alemania. El Borussia Dortmund quiere recuperarlo, lo que le daría la oportunidad de volver a una liga que conoce.
De aceptarlo, Sancho se uniría a la lista de estrellas europeas que buscan un nuevo reto en el Golfo, mientras que para Al-Rayyan sería una clara declaración de intenciones en su lucha por dominar la competición nacional.
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