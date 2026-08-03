Para zanjar de manera definitiva los rumores virales y elogiar el comportamiento ejemplar del extremo durante su estancia en el campo, la directiva del club publicó una explicación completa en la que detalló la verdadera naturaleza de su visita.

En un comunicado oficial, el propietario del Flixton, Christopher Garcia, dijo: «En los últimos días, hemos visto circular varias publicaciones y comentarios sobre la visita de Jadon Sancho al Flixton FC.

»Para aclararlo, Jadon no estaba a prueba con el club ni participó en ninguna conversación sobre un traspaso. Simplemente utilizó nuestras instalaciones para una sesión de entrenamiento privada con el fin de mantener su forma física mientras se prepara para el siguiente capítulo de su carrera.

»Estamos orgullosos de que la calidad de nuestro campo y de nuestras instalaciones haya hecho del Flixton un lugar en el que un jugador de su calibre se sintiera cómodo entrenando, y es bienvenido a entrenarse en el Flixton FC siempre que quiera».

Garcia continuó: «Durante su visita, Jadon no fue otra cosa que profesional, humilde y generoso con su tiempo. Después de completar su sesión, se reunió encantado con jóvenes aficionados, posó para fotos, firmó autógrafos y dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron el placer de conocerlo.

»Jadon es un futbolista de clase mundial que ha logrado en este deporte más de lo que la mayoría de los jugadores podrían soñar. Merece respeto tanto por sus logros como por la manera en que se comportó durante su visita, y no las críticas injustificadas que han llegado después».