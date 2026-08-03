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Jadon Sancho, exfichaje fallido del Manchester United, ve cómo un equipo de décima división emite un extraño comunicado sobre su fichaje tras su salida de Old Trafford
El Flixton FC aclara la situación de Sancho
El Flixton FC se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial para aclarar que no está negociando el fichaje del exextremo del United Sancho. El jugador de 26 años, que se convirtió en agente libre el 1 de julio, ha estado utilizando las instalaciones del club de décima división en Greater Manchester para mantenerse en forma mientras evalúa varias ofertas profesionales de distintos puntos del mundo.
La extraña situación se produjo después de que Sancho apareciera en un vídeo elogiando la calidad de la infraestructura del equipo no perteneciente a la liga, lo que provocó especulaciones sobre una sorprendente caída en la pirámide. En el clip, el exextremo del United dijo: "Tenéis unas instalaciones muy buenas aquí. Es la primera vez que estoy por esta zona y es la primera vez que veo un buen campo [en esta zona], aparte del United y del City".
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El propietario del club aclara la situación
Para zanjar de manera definitiva los rumores virales y elogiar el comportamiento ejemplar del extremo durante su estancia en el campo, la directiva del club publicó una explicación completa en la que detalló la verdadera naturaleza de su visita.
En un comunicado oficial, el propietario del Flixton, Christopher Garcia, dijo: «En los últimos días, hemos visto circular varias publicaciones y comentarios sobre la visita de Jadon Sancho al Flixton FC.
»Para aclararlo, Jadon no estaba a prueba con el club ni participó en ninguna conversación sobre un traspaso. Simplemente utilizó nuestras instalaciones para una sesión de entrenamiento privada con el fin de mantener su forma física mientras se prepara para el siguiente capítulo de su carrera.
»Estamos orgullosos de que la calidad de nuestro campo y de nuestras instalaciones haya hecho del Flixton un lugar en el que un jugador de su calibre se sintiera cómodo entrenando, y es bienvenido a entrenarse en el Flixton FC siempre que quiera».
Garcia continuó: «Durante su visita, Jadon no fue otra cosa que profesional, humilde y generoso con su tiempo. Después de completar su sesión, se reunió encantado con jóvenes aficionados, posó para fotos, firmó autógrafos y dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron el placer de conocerlo.
»Jadon es un futbolista de clase mundial que ha logrado en este deporte más de lo que la mayoría de los jugadores podrían soñar. Merece respeto tanto por sus logros como por la manera en que se comportó durante su visita, y no las críticas injustificadas que han llegado después».
Las dificultades de Sancho en Old Trafford
El extraño episodio en Flixton marca el último capítulo de un periodo complicado para Sancho, que se incorporó al United por la asombrosa cifra de 73 millones de libras procedente del Borussia Dortmund en 2021. Su etapa en el Theatre of Dreams nunca terminó de despegar y se saldó con solo 12 goles en 83 apariciones a lo largo de un periodo de cinco años.
El contrato de Sancho expiró finalmente el 1 de julio, lo que le dejó como uno de los agentes libres más destacados del mercado. Aunque ayudó al Villa de Unai Emery a conquistar un título en la Europa League durante su cesión la temporada pasada, el internacional inglés fue utilizado a menudo en un papel secundario y solo fue titular en 18 de sus 39 apariciones a lo largo de la campaña.
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A la espera del próximo capítulo
Aunque los vínculos con el fútbol no profesional eran pura especulación, el extremo sí tiene un interés real desde el extranjero mientras valora su futuro. El club catarí Al-Rayyan ha surgido como uno de los pocos equipos que han realizado una consulta formal, ofreciendo al jugador de 26 años un posible nuevo comienzo en Oriente Medio.
Según se informa, Sancho está abierto a una variedad de opciones, incluida la Saudi Pro League o un regreso a la Bundesliga, donde anteriormente encontró el éxito con el Dortmund. Por ahora, sigue sin equipo y continúa con su trabajo en solitario, que convirtió brevemente a un club de décima división en el centro del mundo del fútbol.
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