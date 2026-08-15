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Jadon Sancho, exextremo del Manchester United, prefiere marcharse al extranjero en medio del interés de la Premier League
Sancho sopesa sus opciones en Europa
Según BBC Sport, Sancho está priorizando un traspaso al extranjero pese a haber recibido propuestas concretas de varios clubes de la Premier League. El extremo de 26 años se encuentra disponible como agente libre y está valorando sus opciones seis semanas después de que su contrato con el United expirara oficialmente. El Dortmund, uno de los pesos pesados de la Bundesliga, donde el atacante disputó anteriormente 158 partidos en dos etapas, lidera la carrera por su fichaje.
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El extremo busca un nuevo comienzo
El delantero, por el que se pagaron 73 millones de libras cuando llegó a Old Trafford en 2021, prefiere un nuevo desafío fuera del fútbol inglés, aunque sigue abierto a valorar todas las oportunidades realistas.
La pasada temporada disputó 39 partidos durante su cesión en el Aston Villa, ayudando al equipo de Unai Emery a asegurar la clasificación para la Champions League, además de conquistar el trofeo de la Europa League. Su aparición en los últimos minutos en la gran final contra el Freiburg supuso su tercera final europea consecutiva en otros tantos años, después de haber disputado anteriormente finales continentales con el Dortmund y el Chelsea.
Evaluación de las recientes cesiones
Determinar su próximo destino representa una encrucijada clave en su carrera tras dos cesiones consecutivas en la máxima categoría del fútbol inglés. Durante la campaña 2024-25, el internacional inglés acumuló 41 apariciones mientras estuvo cedido en el Chelsea. Sin embargo, la cúpula de Stamford Bridge optó por no mantenerlo de forma permanente, lo que activó una penalización de compra de 5 millones de libras para poner fin a su obligación de compra y devolverlo a Mánchester.
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Sancho gana forma física en la pretemporada
Sancho está manteniendo actualmente su puesta a punto física entrenándose junto al equipo no profesional Flixton mientras continúan en segundo plano las negociaciones sobre su próximo destino. Con las principales ligas europeas ya en marcha o a punto de comenzar, el extremo se enfrenta a una carrera contrarreloj para asentarse en una nueva plantilla antes de que se cierre el mercado de verano. Su próxima decisión será clave para relanzar su carrera al máximo nivel y volver a entrar en la pelea por un sitio en la selección.
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