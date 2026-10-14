El mundo del fútbol sigue pendiente del próximo destino de Sancho tras el fin oficial de su etapa en Old Trafford. Según DAZN, tal y como informa Mundo Deportivo, el Getafe se ha convertido en uno de los principales pretendientes del atacante de 26 años. El club madrileño quiere reforzar sus opciones ofensivas y ve a la antigua estrella del Borussia Dortmund como un posible fichaje de renombre que podría transformar su delantera durante la segunda mitad de la temporada.

Según las informaciones, el entrenador del Getafe, Jose Bordalas, admira mucho las cualidades técnicas del extremo y cree que puede recuperar el nivel que en su día le convirtió en uno de los jugadores más caros del fútbol mundial. El club busca activamente la manera de estructurar una operación que le permita hacerse con sus servicios sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.