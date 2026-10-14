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Jadon Sancho, ¿al Getafe? El club de LaLiga prepara una ambiciosa ofensiva para fichar al jugador libre
Un equipo español apunta a un ambicioso fichaje de un jugador libre
El mundo del fútbol sigue pendiente del próximo destino de Sancho tras el fin oficial de su etapa en Old Trafford. Según DAZN, tal y como informa Mundo Deportivo, el Getafe se ha convertido en uno de los principales pretendientes del atacante de 26 años. El club madrileño quiere reforzar sus opciones ofensivas y ve a la antigua estrella del Borussia Dortmund como un posible fichaje de renombre que podría transformar su delantera durante la segunda mitad de la temporada.
Según las informaciones, el entrenador del Getafe, Jose Bordalas, admira mucho las cualidades técnicas del extremo y cree que puede recuperar el nivel que en su día le convirtió en uno de los jugadores más caros del fútbol mundial. El club busca activamente la manera de estructurar una operación que le permita hacerse con sus servicios sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.
- AFP
Obstáculos financieros que impiden un posible acuerdo
Pese al interés mutuo, existe una importante distancia económica entre ambas partes que podría hacer fracasar las negociaciones. Según las informaciones, Sancho pide un salario cercano a los cuatro millones de euros, una cifra que, con sus actuales limitaciones presupuestarias, el Getafe considera imposible de asumir. El club español maneja un presupuesto mucho más ajustado que los gigantes de la Premier League, y un sueldo así rompería su estructura salarial.
Se espera que las negociaciones continúen mientras el club busca una solución para acercar su oferta a las exigencias del jugador. Esta podría pasar por primas ligadas al rendimiento o por un acuerdo de menor duración que convenga a ambas partes, pero, por ahora, el obstáculo económico sigue siendo la mayor amenaza para la operación. El Getafe confía en que el deseo de Sancho de volver a jugar acabe llevándole a aceptar un compromiso sobre sus condiciones personales que facilite el fichaje.
Rechazos recientes y declive profesional
La búsqueda de un nuevo destino ha llevado a los representantes de Sancho a explorar distintos mercados, incluidos algunos destinos europeos menos habituales. Según diversas informaciones, el extremo fue ofrecido recientemente al Krasnodar, campeón de Rusia, pero el club decidió finalmente no intentar ficharlo como agente libre. Es una caída en desgracia notable para un jugador por el que el Manchester United pagó la asombrosa cifra de 85 millones de euros al Dortmund hace solo unos años.
Su etapa en Mánchester estuvo marcada por problemas disciplinarios y la falta de continuidad, que desembocaron en un enfrentamiento público con la dirección del club. La ausencia de ofertas concretas de clubes de élite de la Champions League pone de manifiesto cuánto ha caído su cotización desde sus mejores años en la Bundesliga.
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Límites de inscripción y próximos partidos
Si finalmente se cierra el acuerdo, los aficionados del Getafe tendrán que esperar para ver a su posible nuevo fichaje en competición europea. El club tiene previsto enfrentarse al Ajax, uno de los grandes del fútbol neerlandés, en la Conference League de la UEFA el 17 de diciembre, pero Sancho no podría disputar el partido. El plazo de inscripción para la fase actual de la competición ya ha terminado, por lo que cualquier nuevo fichaje tendría que esperar hasta las rondas eliminatorias para ser incluido en la lista de jugadores. El internacional inglés, que ha disputado 23 partidos con su selección, tendría que limitarse por ahora a jugar en la liga mientras recupera el ritmo de competición. El Getafe ocupa actualmente una posición en la zona media de la tabla de La Liga y ve en Sancho la pieza que le falta para acabar en la mitad superior de la clasificación.
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