Australia se ha reunido por primera vez desde su eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 en julio. Australia afronta una prueba enorme al recibir este viernes en Townsville a Brasil, cinco veces campeona del mundo, antes de volver a enfrentarse a ella el próximo martes en el Suncorp Stadium de Brisbane.

El doble enfrentamiento sirve como preparación crucial para la Copa Asiática de la AFC, que comienza en enero en Arabia Saudí.

La seleccionadora y las jugadoras aspiran a dar continuidad al impulso del verano ante una oposición de primer nivel mundial.