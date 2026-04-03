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Jack Grealish se perfila como el «fichaje perfecto» para el Wrexham este verano si Ryan Reynolds y Rob Mac logran cumplir su sueño de jugar en la Premier League
Se rumorea que Grealish podría fichar por un equipo del norte de Gales
El auge del Wrexham bajo la dirección de Reynolds y Rob Mac ha convertido al club del norte de Gales en un fenómeno mundial. Impulsado por el éxito del documental «Welcome to Wrexham», el club ha pasado de luchar en la National League a convertirse en un auténtico destino para el talento ambicioso. Aunque los Red Dragons están superando actualmente los obstáculos de la Championship, su visión a largo plazo pasa por llegar a la Premier League. Para mantener ese impulso, los expertos creen que el club acabará necesitando una figura emblemática que esté a la altura del brillo y el glamour de sus propietarios de primera fila.
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Barry apuesta por una estrella del City para un papel en Hollywood
Barry sugiere que la atención mediática única que rodea al Racecourse Ground lo convierte en una opción atractiva para los jugadores a los que les gusta ser el centro de todas las miradas. Considera a Grealish como la joya de la corona de cualquier futura campaña de fichajes.
En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Barry dijo: «La conexión con Hollywood aporta ese atractivo extra al club; los jugadores tendrán un interés adicional en ir a jugar allí. Sin duda, creo que sería una historia increíble si consiguieran el ascenso y eso cambiaría el perfil de los jugadores que están buscando, pero quizá sea demasiado pronto para ellos. Jack Grealish es, sin duda, el fichaje de Hollywood para el Wrexham. Si logran llevarlo a cabo, sería el fichaje perfecto para ellos».
Evaluación de la viabilidad de una megatransferencia
Se espera que Grealish abandone el City de forma definitiva este verano, una vez que finalice su cesión en el Everton. El jugador de 30 años disputó 22 partidos en la máxima categoría con los Toffees esta temporada antes de quedar fuera de combate por una lesión, y Barry señala que el ambiente del norte de Gales podría resultar atractivo para un jugador del carácter de Grealish si el club continúa su trayectoria ascendente hacia la élite.
«Quién sabe qué va a pasar con Jack», añadió Barry. «Su fichaje por el Everton fue solo una cesión. No estoy muy seguro de cuánto tiempo le queda de contrato. Pero sí, quién sabe dónde quiere jugar Jack. Si quiere ese nivel de atención que tiene el Wrexham, quizá sea algo a considerar».
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El sueño del Wrexham de llegar a la Premier League
Para que siquiera se plantee una operación de esta envergadura, el Wrexham tendría que asegurar primero su ascenso a la máxima categoría. Los propietarios nunca han ocultado su deseo de llevar al club a la Premier League, y fichar a estrellas internacionales consagradas sería un paso necesario una vez que lleguen a la élite. El equipo de Phil Parkinson ocupa actualmente la séptima posición en la tabla de la Championship con 63 puntos en 39 partidos, a seis puntos de los tres primeros. Su objetivo será el ascenso a la Premier League, ya sea directamente al terminar entre los dos primeros o a través de los play-offs.