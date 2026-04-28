AFP
Traducido por
Jack Grealish recibe el apoyo de un exjugador emblemático del Aston Villa tras ser fotografiado durmiendo en un bar en una azotea
Agbonlahor critica la violación de su privacidad
Grealish ha recibido el apoyo de su excompañero en el Aston Villa, Agbonlahor, después de que se publicaran imágenes en las que aparece dormido en un bar de azotea de Mánchester. El futbolista de 30 años, que se recupera de una grave lesión en el pie, fue fotografiado por The Sun dormitando en una silla, aparentemente en el bar «Stories», tras pasar la tarde con amigos.
En declaraciones a talkSPORT, Agbonlahor criticó a quienes compartieron las imágenes del jugador cedido por el Manchester City: «Lo primero que pensé fue: yo he estado en esa situación, y eso solo demuestra el tipo de gente que hay por ahí, que está sacando fotos y lo que hacen con ellas. A mí me ha pasado bastantes veces y uno solo piensa: “Venga ya. No tenéis nada mejor que hacer en la vida: sacar fotos y ya está».
- Getty Images Sport
Se duda del compromiso con la rehabilitación de lesiones.
Aunque las imágenes de Grealish han llamado la atención, Agbonlahor insiste en que el jugador sigue siendo profesional fuera de los focos. Grealish está de baja desde febrero tras operarse de una fractura por estrés, lesión que lo margina del Mundial con Inglaterra.
«Ha tenido una lesión grave que lo marginó toda la temporada y ahora se recupera», explicó Agbonlahor. «Lo he visto trabajar duro en su rehabilitación. Me dijo que espera volver a entrenar en julio. No le hará gracia que salgan esas fotos, pero cuando entrena y hace su rehabilitación lo hace bien. Así es el mundo ahora: todos quieren sacar fotos y enviarlas».
La opinión de McCoist sobre los teléfonos móviles con cámara actuales
Ally McCoist comparte esta opinión, pues cree que la tecnología actual impide a las figuras públicas tener vida privada. Para él, aunque la imagen que se proyecta no sea la mejor para un deportista, la falta de respeto a la intimidad es el verdadero problema. La leyenda del Rangers declaró: «Puede que sea el peor invento del planeta: el teléfono con cámara. Es escandaloso, sobre todo para los jóvenes. No queda bien, pero ¿qué ha pasado con un poco de privacidad?».
- Getty Images Sport
Grealish se enfrenta a un futuro incierto
La polémica llega en un mal momento para Grealish, que por fin había recuperado su mejor nivel tras incorporarse al Hill Dickinson Stadium como cedido. Después de un periodo difícil en el Manchester City, donde fichó por 100 millones de libras procedente del Villa en 2021, el extremo había marcado dos goles y dado seis asistencias con los Toffees esta temporada antes de que una lesión en enero le dejara fuera de combate.
La lesión le apartó de la selección, que no le incluyó en la Euro 2024. Con la cesión a punto de acabar y su futuro en el City aún en el aire, Grealish quiere que su fútbol hable cuando recupere la forma este verano. De momento, su objetivo es volver a entrenar en julio y completar la última fase de recuperación.