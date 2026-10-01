¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Ivan Toney niega la agresión en una discoteca mientras el delantero de Inglaterra comparece ante el tribunal y opta por un juicio con jurado

I. Toney
Al Ahli
Inglaterra
1ª División

El internacional inglés Ivan Toney ha comparecido ante el tribunal para negar formalmente las acusaciones de agresión tras un incidente en una discoteca de Londres a finales del año pasado. El delantero del Al-Ahli ha optado por un juicio con jurado mientras busca limpiar su nombre de los cargos presentados por la Policía Metropolitana.

  • Niegan los cargos de agresión en el Tribunal de Magistrados de Westminster

    Toney compareció este jueves por la mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para responder formalmente a un cargo de agresión con resultado de lesiones corporales reales. El delantero de 30 años, que actualmente juega en la Saudi Pro League, se situó en el banquillo para confirmar sus datos personales antes de declararse no culpable. El proceso judicial se produce tras una investigación de la Policía Metropolitana sobre un incidente que presuntamente ocurrió en el centro de Londres durante el invierno de 2025.

    Según ESPN, la acusación, encabezada por Tom Heslop, ofreció un breve resumen de las alegaciones durante la vista de 10 minutos. Se alega que Toney estuvo involucrado en un enfrentamiento con un hombre llamado Saber Da Silva en 100 Wardour Street, un local de Soho, el 6 de diciembre del año pasado. Heslop dijo al tribunal que ambos individuos «se encararon», y además se alega que Toney «se abalanzó hacia delante y dio un cabezazo al denunciante, seguido de unos cuantos puñetazos».

  • FBL-ENG-PR-BRITAIN-CRIME-COURT-TONEY-ASSAULTAFP

    Toney opta por un juicio con jurado en el Tribunal de la Corona

    Aunque la jueza de distrito Briony Clarke indicó que el caso era adecuado para tramitarse dentro del sistema de tribunales de magistrados, el internacional inglés eligió una vía legal diferente. Toney optó por un juicio en el Crown Court, lo que significa que los hechos del caso acabarán siendo examinados ante un juez y un jurado. Tras esta decisión, el que fuera talismán del Brentford obtuvo libertad bajo fianza incondicional por parte del tribunal hasta su próxima comparecencia, prevista para finales de este mes.

    El delantero llegó al edificio de los juzgados poco después de las 9:30 de la mañana, acompañado por tres miembros de su entorno y vestido con una prenda negra sobre una camisa y corbata.

  • El portavoz confirma su conmoción por los cargos penales

    Tras la comparecencia ante el tribunal, un portavoz del delantero emitió un comunicado en el que abordó el caso penal en curso. El comunicado decía: «Ivan reconoce el cargo y, aunque está naturalmente conmocionado, espera con interés que se le brinde la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal». Esta postura pública reafirma el compromiso del jugador de combatir las acusaciones mientras el caso avanza hacia el sistema de tribunales superiores para una vista probatoria completa.

    La siguiente fase del proceso legal tendrá lugar en el Tribunal de la Corona de Southwark, con una vista fijada actualmente para el 29 de octubre. Toney seguirá en libertad para continuar con sus obligaciones profesionales mientras tanto, ya que no se impusieron condiciones restrictivas de fianza durante la vista inicial.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Estatus internacional y trayectoria profesional

    Toney ha sido un fijo en la selección inglesa en los últimos años y formó parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026, en el que marcó una vez en 10 apariciones internacionales, aunque se quedó fuera de la última lista para los cuatro primeros partidos de la Nations League. Su camino hacia la élite comenzó en el Northampton, seguido de etapas en el Newcastle y el Peterborough, antes de lograr su mediático traspaso al Brentford en 2020.

    Durante una etapa de cuatro años muy productiva en el Brentford, Toney marcó 72 goles y se consolidó como uno de los rematadores más letales de la Premier League, antes de protagonizar un sonado traspaso al Al Ahli de la Saudi Pro League en 2024.

UEFA Nations League A
Croacia crest
Croacia
CRO
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
1ª División
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL