Toney compareció este jueves por la mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para responder formalmente a un cargo de agresión con resultado de lesiones corporales reales. El delantero de 30 años, que actualmente juega en la Saudi Pro League, se situó en el banquillo para confirmar sus datos personales antes de declararse no culpable. El proceso judicial se produce tras una investigación de la Policía Metropolitana sobre un incidente que presuntamente ocurrió en el centro de Londres durante el invierno de 2025.

Según ESPN, la acusación, encabezada por Tom Heslop, ofreció un breve resumen de las alegaciones durante la vista de 10 minutos. Se alega que Toney estuvo involucrado en un enfrentamiento con un hombre llamado Saber Da Silva en 100 Wardour Street, un local de Soho, el 6 de diciembre del año pasado. Heslop dijo al tribunal que ambos individuos «se encararon», y además se alega que Toney «se abalanzó hacia delante y dio un cabezazo al denunciante, seguido de unos cuantos puñetazos».