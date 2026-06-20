Ivan Toney marca un hat-trick con Inglaterra en la victoria por 5-1 en un partido amistoso a puerta cerrada; Morgan Rogers también ve puerta

El entrenamiento fue muy útil para la integración táctica, sobre todo porque, por precaución, se vendaron las piernas de jugadores veteranos como Harry Kane tras sufrir calambres en los últimos minutos del primer partido oficial del miércoles.

Kane explicó: «Ha estado genial. Fue genial para los que ayer no tuvieron muchos minutos. Una buena prueba. Gracias al Sporting por el partido; mantuvieron un gran nivel y marcaron un bonito gol de falta. Sabíamos que podríamos anotar, y así fue, pero nos exigieron y sacamos lo que necesitábamos».