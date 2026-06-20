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Ivan Toney marca un hat-trick con Inglaterra en la victoria por 5-1 en un partido amistoso a puerta cerrada; Morgan Rogers también ve puerta
Los jugadores menos habituales disfrutan de más minutos
Thomas Tuchel organizó un amistoso a puerta cerrada en Swope Soccer Village menos de 24 horas después de la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia en su debut mundialista. El partido, de dos tiempos de 25 minutos, permitió a 13 jugadores sin minutos adaptarse al calor norteamericano. Morgan Rogers y Ollie Watkins marcaron ante el rival de la MLS, mientras los titulares se quedaban en el hotel recuperándose.
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El capitán elogia el ejercicio de entrenamiento
El entrenamiento fue muy útil para la integración táctica, sobre todo porque, por precaución, se vendaron las piernas de jugadores veteranos como Harry Kane tras sufrir calambres en los últimos minutos del primer partido oficial del miércoles.
Kane explicó: «Ha estado genial. Fue genial para los que ayer no tuvieron muchos minutos. Una buena prueba. Gracias al Sporting por el partido; mantuvieron un gran nivel y marcaron un bonito gol de falta. Sabíamos que podríamos anotar, y así fue, pero nos exigieron y sacamos lo que necesitábamos».
El delantero se crece en estas circunstancias
El triplete de Toney, su segundo en un entrenamiento a puerta cerrada tras marcar tres goles al Miami FC la semana pasada, refuerza su papel como recambio de Kane gracias a su experiencia en climas cálidos con el Al-Ahli saudí. Su convocatoria sorprendió, pero el cuerpo técnico valora su experiencia en climas cálidos tras fichar por el Al-Ahli saudí. Su estado físico aporta profundidad ofensiva detrás de Kane ante el aumento de la intensidad del torneo.
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La selección afronta la prueba africana
Los Tres Leones reanudarán los entrenamientos colectivos antes de viajar al Boston Stadium para enfrentar a Ghana el martes en su segundo partido del Grupo L. Tuchel tiene un dilema: elegir entre la racha de Toney en los entrenamientos y la recuperación de sus titulares. Ganar en Massachusetts les daría el pase a eliminatorias con un partido por delante.