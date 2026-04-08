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Iván Toney critica al árbitro por un comentario fuera de micrófono durante el drama del VAR del Al-Ahli, mientras el delantero inglés iguala un récord histórico con un gol decisivo en la Liga Profesional Saudí
Toney arremete contra el cuarto árbitro
Toney criticó al cuarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan. Durante la revisión de una jugada polémica en el descuento, en la que el Al-Ahli pedía penalti por mano, el árbitro le habría dicho: «Céntrate en la Liga de Campeones de Asia».
Tras el partido, Toney declaró a Thmanyah: «No sé si el árbitro apagó el micrófono antes de decirme: "Céntrate en la Liga de Campeones de Asia". Por eso deben publicarse las grabaciones de audio, para que los aficionados conozcan la verdad».
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El drama del VAR y los penaltis no pitados
El partido entre Al-Fayha y Al-Ahli tuvo varias intervenciones polémicas del VAR. Las repeticiones mostraron una posible mano de Al-Fayha en la primera parte, pero el juego siguió tras la revisión. En el descuento de la segunda parte se reclamó otra mano en el área. A pesar de las protestas de Al-Ahli, el árbitro mantuvo su decisión.
Toney mostró su frustración en redes con vídeos de los lances y el sarcasmo: «No hay penalti, según ellos». La derrota cuesta a Al-Ahli dos puntos clave: se queda con 66, cuatro menos que el líder, Al-Nassr, que aún tiene un partido menos.
Toney critica la falta de coherencia del VAR
La furia de Toney en las redes no se quedó ahí. El delantero del Al-Ahli publicó dos historias en Instagram criticando con fuerza el arbitraje y la sala del VAR.
En la primera historia cuestionó la integridad de las decisiones: «Dos jugadas se revisaron y una no. Es una locura que se ignoren detalles cruciales o se haga la vista gorda. Sin decir demasiado, ¡está claro qué influye aquí!».
Luego criticó al árbitro: «No entiendo que nos pida centrarte en otra cosa mientras revisan el VAR y, para colmo, admite que el primer penalti fue en el 90+ como si eso arreglara algo. Supongo que soy el malo por decir verdades y señalar decisiones cuestionables o un arbitraje de mierda».
Finalmente, en una segunda historia con un emoji de payaso, retó: «¡Si hace falta, traigo a alguien de mi barrio que no sepa nada de fútbol y lo hará MUCHO mejor que estos [payasos]!»
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Un hito histórico con un toque inglés
A pesar de la polémica arbitral, Toney hizo historia. La Liga Profesional Saudí confirmó que el delantero inglés igualó el récord de goles en una temporada con el Al-Ahli, marca que pertenecía a la leyenda del club, Omar Al-Somah.
Con 27 tantos, Toney lidera la clasificación de goleadores, cuatro por encima de Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr. Desde su llegada en 2024, el ex del Brentford ya suma 50 goles en liga con el Al-Ahli y se confirma como el talismán del equipo a pesar del tropiezo en Al-Majma'ah.