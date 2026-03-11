Getty
Iván Rakitic insiste en que Lionel Messi «merece» un homenaje digno por parte del Barcelona e insta a su antiguo compañero de equipo a seguir jugando al menos «unos años más»
Un tributo legendario para el mejor de todos los tiempos.
Tras haber compartido vestuario durante una de las épocas más brillantes del Camp Nou, el respeto mutuo entre Rakitic y Messi sigue siendo increíblemente fuerte. Rakitic, que ahora está retirado del fútbol, insiste en que el legado del ocho veces ganador del Balón de Oro exige un reconocimiento universal que va mucho más allá de Cataluña.
«Messi merece un homenaje en Barcelona, en Croacia, en Argentina, en Miami... Es el mejor de la historia», declaró Rakitic durante una amplia entrevista con Radio Marca. «No hace falta ser aficionado del Barça o del Inter de Miami. Si te gusta el fútbol, te gusta Leo. Es un tipo que ha cambiado nuestra forma de ver y entender este deporte. Espero que no deje de jugar y continúe unos años más».
El fallido regreso al Camp Nou
Los comentarios de Rakitic se producen en medio de la persistente frustración por el fallido intento de traer de vuelta a Messi a Cataluña en 2023, antes de su fichaje por el Inter Miami de la MLS. Mientras los aficionados soñaban con un regreso romántico, el exentrenador Xavi afirmó recientemente que Joan Laporta bloqueó el acuerdo tras recibir luz verde de La Liga. Este colapso administrativo impidió lo que Rakitic y muchos otros consideraban el capítulo final perfecto para el mejor jugador de la historia del club, que se vio obligado a marcharse en 2021 debido a la grave situación financiera del club.
Grandes elogios para Luis Enrique
Rakitic, que ahora ejerce como director deportivo del Hajduk Split, también reservó elogios especiales para Luis Enrique, el hombre que llevó al Barça a conquistar el triplete en la temporada 2014-15. Describió al actual entrenador del París Saint-Germain como el mejor técnico del fútbol actual y admitió su decepción por que su etapa en el Barcelona no durara más. «El entrenador más importante que he tenido ha sido Luis Enrique, no me sorprende lo que ha conseguido en París porque si consigue que los jugadores le escuchen, consigue resultados», afirmó. «Es una pena que no se quedara más tiempo con nosotros en Barcelona. Es el mejor entrenador del mundo, es una alegría increíble ver jugar al PSG».
La sequía del Barcelona en la Liga de Campeones
Rakitic, famoso por su gol en la final de la Liga de Campeones de 2015 contra la Juventus, reflexionó sobre por qué el gigante catalán no ha logrado repetir ese éxito europeo en la década transcurrida desde entonces. «Me entristece que el Barça lleve esperando desde 2015 para ganar la Liga de Campeones. Sigo convencido de que podríamos haber ganado un par de títulos europeos más, y no lo hicimos porque no supimos mantener ese hambre de la primera temporada», afirmó.
Sus palabras tienen un peso especial, ya que la actual plantilla del Barça sigue enfrentándose a sus propios obstáculos europeos. El equipo tuvo que recurrir recientemente a un penalti de Lamine Yamal en los últimos minutos para rescatar un empate 1-1 contra el Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
