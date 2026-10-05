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FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia-Turquía EN DIRECTO, las alineaciones oficiales: Di Lorenzo, Doumbia y Romano desde el 1'

Italia
Turquía
UEFA Nations League A
Italia vs Turquía

Sigue Italia-Turquía: 4.º partido del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League

Italia se enfrenta a Turquía por segunda vez en este largo parón de selecciones. La Italia de Roberto Mancini llega tras la victoria en Turquía por 4-1 y el convincente empate 1-1 ante Francia, y está llamada a confirmarse para pelear por las dos primeras plazas del grupo 1 de la Liga A de la Nations League, lo que supondría, tras el parón de noviembre, la clasificación para los cuartos de final del torneo y ventajas en los sorteos para la clasificación para la Eurocopa. El partido comenzará en el estadio Dall'Ara de Bolonia a partir de las 20:45.


ITALIA-TURQUÍA

GOLEADORES: -


  • ITALIA-TURQUÍA: LAS ALINEACIONES OFICIALES Y EL ACTA DEL PARTIDO

    Italia-Turquía


    Goleadores:


    ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

    A disposición: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, Pio Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

    Seleccionador: Mancini.


    TURQUÍA (4-4-2) - Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz.

    A disposición: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Demir Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Seleccionador: Montella.


    Árbitro: Marciniak (POL)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza a las 20:45 en el estadio Dall'Ara de Bolonia.


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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