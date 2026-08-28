Italia ha elegido a Roberto Mancini para volver a empezar tras la tercera clasificación fallida para el Mundial. El nuevo seleccionador está buscando por todo el mundo futbolistas que puedan ser convocados por la selección italiana pese a tener, por ahora, otra nacionalidad.





El caso más llamativo es el de Nicolò Tresoldi, delantero de la generación de 2004 del Brujas, con el que ha marcado 4 goles en los primeros 4 partidos de la temporada, nacido en Cagliari y que ha llegado hasta la sub-21 de Alemania. Roberto Mancini lo ha llamado para convencerlo e Italia espera ahora el visto bueno de la FIFA para tenerlo a tiempo para el 18 de septiembre, cuando comenzará la Nations League.



