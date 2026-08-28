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Tresoldi U21Getty Images

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Italia, Tresoldi da el sí a Mancini: espera por el visto bueno de la FIFA para el cambio de selección. Este es el objetivo del seleccionador

Italia
N. Tresoldi

El delantero está a la espera de recibir el visto bueno de la FIFA para el cambio de selección. También hay luz verde para Alessandro Romano; el otro objetivo es Matteo Palma

Italia ha elegido a Roberto Mancini para volver a empezar tras la tercera clasificación fallida para el Mundial. El nuevo seleccionador está buscando por todo el mundo futbolistas que puedan ser convocados por la selección italiana pese a tener, por ahora, otra nacionalidad.


El caso más llamativo es el de Nicolò Tresoldi, delantero de la generación de 2004 del Brujas, con el que ha marcado 4 goles en los primeros 4 partidos de la temporada, nacido en Cagliari y que ha llegado hasta la sub-21 de Alemania. Roberto Mancini lo ha llamado para convencerlo e Italia espera ahora el visto bueno de la FIFA para tenerlo a tiempo para el 18 de septiembre, cuando comenzará la Nations League.


  • EL SÍ DE TRESOLDI

    Nicolò Tresoldi, según informa La Gazzetta dello Sport, ya ha dicho sí a la propuesta de Mancini. Después de haber llegado hasta la sub-21 de Alemania, con la que ha marcado 12 goles en 24 partidos en total, ha elegido cambiar de selección y pasar a Italia.

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  • POR QUÉ TRESOLDI PUEDE JUGAR CON ITALIA

    Pero, ¿cómo es posible que Tresoldi, que ya ha vestido la camiseta de Alemania en las categorías inferiores en partidos oficiales, pueda cambiar de selección? La respuesta está en la regla "One-time change", regulada por la FIFA en el artículo 10 de las normas sobre el "Change of Association".


    Tresoldi nació en Italia y tiene la ciudadanía italiana. Según el reglamento de la FIFA, haber jugado en las selecciones juveniles, incluso en partidos oficiales, no supone una traba que impida el cambio de nacionalidad deportiva. En el momento en que dispute su primer partido oficial con la selección absoluta de un país, ya no podrá dar marcha atrás.




  • QUÉ FALTA PARA EL CAMBIO

    Para que Tresoldi pueda ser convocable, después de haber obtenido su sí, hace falta el visto bueno de la FIFA. El objetivo es tenerlo a disposición para el 18 de septiembre, cuando se darán a conocer los convocados para los primeros partidos de la Nations League. Italia, en la primera pausa, se enfrentará a Bélgica (25 de septiembre), Turquía (28 de septiembre), Francia (2 de octubre) y de nuevo Turquía (5 de octubre).


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  • No solo Tresoldi: los casos de Romano y Palma

    Además del sí de Tresoldi, Mancini también ha obtenido el visto bueno de Alessandro Romano, del Cagliari, autor del gol decisivo en la primera jornada contra el Parma. Es italiano y tiene padres italianos, pero hasta ahora ha jugado con Suiza hasta la sub-20: también debe cambiar, con Mancini a la espera del visto bueno de la FIFA.


    El otro objetivo es Matteo Palma, central de 18 años del Udinese. Jugó en la sub-15 de Italia, para después pasar a la sub-17 de Alemania.