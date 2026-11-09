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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Italia: tres jóvenes supervivientes de la tragedia de Crans-Montana visitan Coverciano

Italia
R. Mancini

El seleccionador Roberto Mancini les ha donado la camiseta de la selección italiana.

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Francesca, Kean y Leonardo, tres jóvenes que sobrevivieron a la tragedia de Crans-Montana, llegaron a Coverciano a última hora de la mañana. Tras visitar el Centro Técnico Federal, y antes de acudir también al Museo del Calcio, se reunieron con el seleccionador de Italia. Según informa la FIGC, Roberto Mancini bromeó y conversó con ellos y después les regaló a los tres jóvenes, junto con el presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, y el team manager de la selección italiana, Gabriele Oriali, las camisetas de la selección italiana de sus ídolos futbolísticos. Los tres jóvenes almorzaron con los jugadores de Italia y con otro deportista, el nadador paralímpico Luca Da Prato, campeón de Europa y del mundo, que acudió acompañado por Roberto Bonanni, jefe de equipo y seleccionador de Italia de natación paralímpica.

Precisamente alrededor de la hora del almuerzo, llegó a otra zona de Coverciano otra selección que había levantado un trofeo el pasado julio en Inglaterra: la selección CP, ganadora del World Championship en el primer torneo internacional disputado desde que la FIGC fue reconocida como federación paralímpica. El trofeo fue entregado al Museo del Calcio y ahora forma parte de la colección que recoge más de un siglo de historia de la selección italiana.

  • Es hora de dirigirse a los campos de juego, porque el entrenamiento está a punto de comenzar. También asiste a la sesión Daniele Cassioli, junto con algunos deportistas de Real Eyes Sport ASD, una asociación deportiva dedicada a promover el deporte entre las personas con baja visión y las personas ciegas.

    Antes de que comience el entrenamiento, las fotos. Todos juntos. Imágenes que no son de compromiso, como tampoco lo son las sonrisas y los abrazos. Son auténticas y recuerdan una jornada que de verdad ha enriquecido a todos.

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