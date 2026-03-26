Italia, Tonali: «Hemos visto a los monstruos... No tienes miedo, pero puede pasar. Es el gol más importante de mi carrera, junto con el del Lazio-Milan»

El gol marcado se considera el más importante de la carrera de Tonali: «Es el gol más importante de mi carrera hasta ahora, junto con el que marqué contra la Lazio cuando estaba en el Milan. Se lo dedico a todos porque todos se merecen ir al Mundial. Pero cuidado: aún no hemos hecho nada, todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora hay que olvidar este partido; añado «por desgracia» porque esta noche ha sido bonita, pero tenemos que recuperarnos y dar el 150 % en el próximo para ir al Mundial. Tendremos que salir del campo sin poder más, la gente se merece disfrutar de un Mundial, tenemos esa responsabilidad».