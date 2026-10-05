Italia Sub 21-Polonia Sub 21 EN DIRECTO, alineaciones oficiales: Liberali con Cisse, Camarda en el banquillo

Todo en un partido. La Italia sub-21 se enfrenta a Polonia sub-21 en el último encuentro de clasificación del grupo E para los próximos Europeos de la categoría.





La selección italiana sub-21 de Silvio Baldini solo necesita ganar y hacerlo por dos goles de diferencia para poder clasificarse directamente para la fase final del torneo, mientras que con una victoria por un solo gol de diferencia seguiría muy metida en la pelea por una clasificación como mejor segunda. Con cualquier otro resultado, Camarda y compañía se encontrarían en noviembre teniendo que afrontar el playoff.





ITALIA SUB-21 - POLONIA SUB-21

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