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italia under 21
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia sub-21, a la caza del billete para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos: a quién ha convocado Baldini y a quién sigue de cerca Mancini

Italia
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La Sub-21 se juega todo en los dos próximos partidos. Mancini y Baldini se han repartido sus convocados.

La Italia sub-21 vuelve a saltar al campo para los dos últimos partidos del grupo de clasificación para la fase final de la Eurocopa de la categoría y los chicos de Silvio Baldini están llamados a una doble gesta, dado que pasar de ronda por delante de Polonia valdría también la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2028 en Los Ángeles.

En la ronda de convocatorias de la selección absoluta, Roberto Mancini ha optado por dejar a su colega a muchos de los jóvenes a los que habría querido empezar a incorporar en su nuevo proyecto. Los objetivos que hay que cumplir son demasiado importantes como para fallarlos. Pero, ¿quiénes son estos chicos y qué hace falta para lograr la doble clasificación?


  • Las palabras de Baldini sobre el grupo

    «Que sea la absoluta o la Sub-21 no me cambia nada. Para mí, Italia son estos chicos y no hay ninguna diferencia: este es el grupo que me llena de alegría cuando los entreno y de orgullo cuando juegan. Lo de junio fue una gran satisfacción, también porque gracias al recorrido hecho en la Sub-21 estos chicos han madurado más rápido, demostrando que pueden estar en el gran fútbol»

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  • QUÉ HACE FALTA PARA CLASIFICARSE

    Conviene subrayarlo: la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos no se logrará en los dos próximos partidos. La UEFA solo dispone de tres plazas, que se asignarán a las dos finalistas del Europeo y a la ganadora del partido por el tercer y cuarto puesto, que se jugará por primera vez en la próxima edición del torneo continental.

    Antes de pensar en el billete olímpico, por tanto, Italia debe lograr la clasificación para el próximo Europeo, que se disputará el próximo verano entre Albania y Serbia. Italia persigue en el segundo puesto a Polonia después de haber perdido por 2-1 a domicilio el partido de ida del enfrentamiento directo.

    Se clasifican directamente los equipos que terminen el grupo en primera posición y el mejor segundo, mientras que los demás segundos se jugarán en el playoff la última plaza disponible.

  • EL PROGRAMA DE ITALIA

    Italia jugará mañana, jueves 24 de septiembre, en Ereván el primero de los dos partidos contra Armenia, colista y con 0 puntos, con 4 goles marcados y 23 encajados en 8 partidos. Polonia, mientras tanto, se enfrentará en casa a Suecia, ya segura de no estar entre las posibles repescadas.


    Después será el turno del duelo directo Italia-Polonia, previsiblemente decisivo, programado para el lunes 5 de octubre a las 18.15 en Pescara, en casa de Italia sub-21.


    A día de hoy, Italia sub-21 también lidera la clasificación de las mejores segundas, pero los puntos sumados contra Armenia no contarán a efectos de la clasificación separada (solo cuentan los obtenidos contra los primeros 5 equipos del grupo). En esencia, solo Grecia (con dos victorias de dos) podría igualar a Italia por la última plaza garantizada y entonces sería la diferencia de goles (en este momento 16 para Italia frente a 7 para los griegos) la que decidiría quién pasará de ronda en caso de derrota de Italia contra Polonia.

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  • LOS CONVOCADOS

    Porteros: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
    Defensas: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
    Centrocampistas: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
    Delanteros: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

  • ITALIA PARA MANCINI

    Pero, ¿quiénes son los jugadores de la Sub-21 italiana que Roberto Mancini ha elegido dejar a Silvio Baldini, pero a los que ya le habría gustado tener con él en el grupo del primer equipo? Los perfiles son muchos, el grupo ampliado, pero sin duda hay talentos que, ya hoy, estarían listos, o al menos para ponerlos a prueba, en la selección absoluta.


    Se trata de Alphadjo Cissé y Francesco Camarda del Milan, Luca Koleosho del Paris FC, Cher Ndour de la Fiorentina y Niccolò Pisilli de la Roma. Pero también Mattia Liberali del Como, Costantino Favasuli del Napoli y Pietro Comuzzo hoy en el Torino.