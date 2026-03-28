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italia under 19 mosconi slovacchia esultanza 2025 26Getty/FIGC

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Italia Sub-19, victoria por 3-0 ante Eslovaquia y dos de dos de cara al Campeonato de Europa: Liberali y Mosconi, protagonistas

Italy U19 vs Slovakia U19
Italy U19
Slovakia U19
European Championship U19 Qualification

Convincente victoria de los Azzurrini en Cosenza

Dos de dos para la selección italiana sub-19 de Alberto Bollini en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría: Idrissou y sus compañeros vencieron a Eslovaquia por 3-0, lo que les da confianza de cara al enfrentamiento directo con Turquía, que también suma 6 puntos en los dos primeros partidos del Grupo 2.

  • EL PARTIDO

    Los primeros quince minutos transcurrieron sin grandes ocasiones, pero en el minuto 18 Idrissou estrelló un cabezazo en el poste tras un centro de Natali. La ventaja de los azules llegó en el minuto 37 y desbloqueó el partido: el delantero, lanzado en profundidad, controló el balón y asistió a Mosconi, quien supo rematar a puerta tras controlar el balón en el área. El mismo Idrissou, cinco minutos después, provoca la expulsión de Lajciak por doble amarilla, y el árbitro expulsa también al seleccionador de Eslovaquia, Ancic. En el tiempo añadido de la primera parte llega el 2-0 de Liberali, que en verano pasó del Milan al Catanzaro, quien remata con la izquierda un balón procedente de la izquierda hacia el borde del área.

    En la segunda parte se restablece la igualdad numérica con la expulsión de Sala, ya amonestado y sancionado por segunda vez por una falta sobre Blasko, pero el partido no cambia de rumbo y, en el minuto 72, llega el 3-0 de Coletta, que había entrado sustituyendo precisamente a Liberali, controla el pase de Mosconi desde la izquierda y remata a la red desde el centro del área.

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  • LA CLASIFICACIÓN

    ITALIA 6

    Turquía 6

    Hungría 0

    Eslovaquia 0

    El partido Italia-Turquía está programado para el martes 31 de marzo a las 15:00.

  • EL MARCADOR

    ITALIA(4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Cocchi; Liberali (51' Coletta), Sala, Comotto; Idele (76' Steffanoni), Idrissou (64' Galvagno), Mosconi (76' Marello). Entrenador: Bollini.

    ESLOVAQUIA (4-3-3): Zajac; Bortoli, Pristach (84' Majer), Lajciak, Ziska (75' Slovak); Udvaros (46' Balog), Vina, Blasko; Baleja (84' Konopka), Zulevic, Trello (70' Bacik). Entrenador: Ancic.

    AMONESTADOS: Sala (I), Lajciak (S), Vina (S), Bacik (S)

    EXPULSADOS: Lajciak (S), Ancic (S), Sala (I)

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