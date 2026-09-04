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«Italia sigue teniendo talento»: el agente de Sandro Tonali reacciona al fichaje récord del Tottenham y a la ofensiva del Chelsea por Honest Ahanor
Grandes movimientos de verano para el dúo italiano
El agente de fútbol Riso ha desvelado detalles de dos de los mayores traspasos de este verano que involucran a jugadores italianos. Tonali y Ahanor cerraron movimientos de enorme calibre. Tonali completó un sorprendente traspaso de 115 millones de euros desde el Newcastle al Tottenham, lo que le convirtió en el futbolista italiano más caro de la historia. Mientras tanto, el defensa de 18 años Ahanor se unió al Chelsea procedente del Atalanta en una operación valorada en 46 millones de euros.
Estos movimientos multimillonarios representan un cambio significativo para el talento italiano que pone rumbo a Inglaterra. Riso cree que los traspasos reflejan la innegable calidad que se sigue produciendo en la Serie A.
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El Tottenham convirtió a Tonali en una prioridad máxima
La determinación del Tottenham fue el factor decisivo para asegurarse el fichaje de Tonali. El club del norte de Londres mostró una visión clara que convenció al centrocampista para cambiar St James' Park por la capital. En declaraciones a Tuttosport, Riso explicó que Tonali se ganó plenamente su precio récord.
"Detrás de una operación así hay muchos años de trabajo. No he sido yo quien ha marcado el récord: ha sido Sandro, que se lo ha ganado en el campo", explicó Riso.
"Como mucho, yo hice algunas llamadas más. Tottenham es un club que tenía una idea muy clara sobre Sandro. Cuando una entidad te hace entender que un jugador es una prioridad, todo se vuelve más fácil".
La Premier League actúa como la NBA del fútbol
Riso también habló del rápido ascenso de Ahanor tras su fichaje por 46 millones de euros por el Stamford Bridge. Hace solo un año, el versátil defensa se convirtió en el segundo jugador italiano sub-17 más caro cuando cambió el Genoa por el Atalanta por 15 millones de euros más variables. El agente considera el último traspaso de Ahanor como una prueba de que Italia sigue cultivando talento joven de élite.
"Para el Atalanta, es sin duda una gran operación", afirmó Riso. "Pero si un chico tan joven alcanza una valoración así, también significa que incluso hoy en Italia tenemos talento y sabemos cómo cultivarlo.
"El hecho de que se queden aquí [en Italia] no es central, especialmente si su destino es la Premier League, una liga que a menudo he descrito como la NBA del fútbol y que, como tal, sin duda puede contribuir de manera decisiva a su crecimiento. Es muy exigente y los devuelve más fuertes a nuestra selección. El verdadero reto para la Serie A es crear las condiciones para que estos chicos crezcan aquí, antes de tener que venderlos".
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Esperanzas con la selección y cesiones
Ahanor no jugará de inmediato con el Chelsea esta temporada. En su lugar, el adolescente pasará la presente campaña cedido en el Crystal Palace para adquirir una valiosa experiencia en el primer equipo en Inglaterra.
La prometedora joven promesa se incorporará de hecho al Chelsea para el inicio de la temporada 2027-28. Su objetivo inmediato será brillar en Selhurst Park y sumar a su única internacionalidad absoluta con Italia, que consiguió a las órdenes del seleccionador interino Silvio Baldini el pasado junio.
Mientras tanto, Tonali buscará justificar su enorme precio en el norte de Londres. Se espera que el centrocampista sea una pieza crucial para el Tottenham en su pelea por los grandes títulos esta temporada.
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