AFP
Traducido por
Italia se repone de la pesadilla ante Bélgica con una despiadada goleada por 4-1 a Turquía mientras brillan Michael Kayode y Pio Esposito
Los jóvenes de Italia marcan el camino en Bursa
Tras una decepcionante derrota por 2-0 ante Bélgica, Italia afrontó su partido de la Nations League contra Turquía con todo por demostrar. El seleccionador Roberto Mancini apostó por una renovación radical, con ocho cambios en el once inicial. El foco principal estuvo en la inclusión de Michael Kayode, Matteo Ruggeri y Sebastiano Esposito para sus debuts con la absoluta. En un momento histórico para la selección, Sebastiano y su hermano Francesco Pio Esposito fueron titulares juntos, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en lograrlo con la Azzurra desde 1915.
Turquía, dirigida por el exentrenador de la Fiorentina Vincenzo Montella, también llegaba con varias bajas importantes. El portero Ugurcan Cakir no estuvo disponible por una suspensión recibida ante Francia, mientras que Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz y Mert Muldur eran baja por lesión. El partido tenía mucho en juego, ya que ambas selecciones ocupaban la parte baja del Grupo A después de perder sus respectivos partidos inaugurales.
- AFP
Un vendaval en la primera parte deja a Turquía grogui
El dominio italiano comenzó pronto, ya que Francesco Pio Esposito obligó a una parada con la yema de los dedos tras un remate escorado. En el córner posterior, que Turquía no logró despejar con eficacia, Alessandro Bastoni apareció en el lugar adecuado para empujar el balón a la escuadra desde 12 yardas. Fue un momento de redención para el defensa del Inter, que reaparecía por primera vez desde su costosa tarjeta roja en las eliminatorias del Mundial.
Italia dobló su ventaja con una magnífica jugada colectiva, cuando una secuencia de rápidos pases al primer toque entre Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito y Giacomo Raspadori culminó con un disparo escorado de Michael Kayode que fue rechazado directamente hacia Frattesi, que lo empujó en el segundo palo. El vendaval continuó poco después, cuando la Azzurra replicó casi exactamente esa combinación vertiginosa para su tercero. Otra jugada de pases a gran velocidad rompió la defensa turca y terminó con Pio Esposito filtrando un pase hacia Kayode en la banda derecha. El debutante culminó su impresionante arranque con una definición precisa en el primer palo para batir a Altay Bayindir. Esta ráfaga de goles marcó la primera vez desde septiembre de 2021 que la Nazionale lograba marcar tres veces en los primeros 30 minutos de un partido oficial.
Esposito sentencia la victoria tras el drama de la segunda parte
Turquía intentó meterse de nuevo en el partido inmediatamente después del descanso, realizando tres sustituciones tácticas. Los cambios parecieron funcionar en un primer momento, ya que un despiste defensivo de Italia permitió a Baris Alper Yilmaz rematar a la red un centro de Oguz Aydin apenas 90 segundos después del inicio de la segunda parte. Sin embargo, la respuesta de Italia fue rápida y contundente. El suplente Nicolo Cambiaghi interceptó un pase suelto y se lanzó por la izquierda, encontrando a Sandro Tonali. El disparo con rosca de Tonali se estrelló en el poste lejano, pero Francesco Pio Esposito apareció para cabecear el rechace a puerta vacía.
El partido siguió siendo intenso mientras Turquía buscaba otra forma de volver. Yilmaz cayó dentro del área bajo la presión de Gianluigi Donnarumma, pero el árbitro no señaló nada y, en su lugar, amonestó al atacante turco por simular. Los locales lograron volver a meter el balón en la red cuando el disparo de Yilmaz entró tras golpear en el poste después de un inteligente pase de Arda Guler. Sin embargo, las celebraciones duraron poco, ya que Oguz Aydin fue señalado en fuera de juego por interferir en la línea de visión de Donnarumma.
- AFP
La resistente Italia culmina una actuación dominante
En los compases finales, Italia siguió siendo el equipo con más opciones de ampliar el marcador. Bayindir se vio obligado a realizar varias paradas de gran dificultad, en especial al negar el disparo raso de Cambiaghi y reaccionar con rapidez para evitar que Kayode empujara el rechace. La joven estrella del Real Madrid Guler intentó inspirar a su equipo con un disparo con rosca que se marchó rozando la escuadra, y Kerem Akturkoglu desaprovechó una ocasión de oro desde seis yardas después de que Guler se deshiciera de tres defensores italianos.
La victoria sitúa a Italia en la tercera plaza del Grupo A1 de la Nations League con tres puntos, igualada con la segunda, Bélgica, y por detrás de Francia, líder con un pleno de seis puntos. La Azzurra buscará dar continuidad a este impulso cuando visite a Francia en un duelo de alto voltaje el 2 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias