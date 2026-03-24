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Bastoni Tonali Grafica

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Italia se encamina hacia la repesca del Mundial: el programa de hoy y las últimas noticias sobre la probable alineación contra Irlanda del Norte

Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup

Rueda de prensa después de comer, antes del segundo entrenamiento de la tarde a las órdenes del seleccionador Gattuso.

Faltan dos días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará a domicilio contra el vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.


Hoy a las 13:30 horas, el defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, ofrecerá una rueda de prensa, mientras que Marco Palestra intervendrá ante los micrófonos de Vivo Azzurro TV.

A las 17:00 horas comienza el entrenamiento a puerta cerrada en el campo de Coverciano bajo las órdenes del seleccionador Gennaro Gattuso.


REVIVE LA JORNADA AZUL DEL LUNES

  • LOS ÁRBITROS

    Para el partido entre Italia e Irlanda del Norte, la UEFA ha designado al árbitro neerlandés Danny Makkelie, asistido por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, con el español Jesús Gil Manzano como cuarto árbitro, y Pol van Boekel y Jeroen Manschot a cargo del VAR.

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  • DI NATALE: «PIO ESPOSITO ME RECUERDA A VAN BASTEN»

    El exdelantero de la selección nacional, Antonio Di Natale, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «¿Se parece Pio Esposito a Luca Toni? En mi opinión, es diferente. Por sus movimientos, y lo digo con mucho respeto, me recuerda un pocoa Van Basten».


  • LOS CONVOCADOS

    En la concentración de Coverciano se encuentran los 28 futbolistas convocados por el seleccionador Gattuso.


    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles).


    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles).


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • LA ALINEACIÓN PROBABLE

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


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