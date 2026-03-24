Faltan dos días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará en el campo del vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.





A las 17:00 horas comienza el entrenamiento a puerta cerrada en el campo de Coverciano bajo las órdenes del seleccionador Gennaro Gattuso.





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