El adolescente ha sido descartado de la ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil del Santos contra el Palmeiras después de que el club le concediera permiso para viajar a Europa. Está aprovechando el viaje para finalizar los trámites de su doble ciudadanía y evaluar posibles destinos para una cesión antes de que se cierre el mercado de fichajes. Se espera una resolución sobre su destino inmediato a nivel de club en los próximos días, mientras se desarrolla la batalla internacional por su futuro.