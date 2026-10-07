En el cuartel general de Coverciano, Italia femenina continúa preparando la fundamental cita con Bielorrusia, que representará la primera etapa del ‘nuevo’ camino hacia la fase final del Mundial. Superar a la quincuagésima segunda selección del Ranking FIFA, en los dos partidos programados para el viernes 9 de octubre en Tiflis y el martes 13 en Florencia (ambos con inicio a las 18:15), para luego jugarse todo a principios de diciembre en el playoff decisivo contra Serbia o Finlandia. Este es el objetivo de Italia, en absoluto intimidada por las proverbiales trampas de los play-offs.
Italia, rumbo a Bielorrusia. Dragoni: «Somos una familia, queremos el Mundial. Esperamos a muchos aficionados en el Franchi»
«Estamos preparadas para explotar nuestros puntos fuertes y nuestras cualidades, que son muchas», declara con firmeza y convicción Cecilia Salvai, uno de los pilares de la selección entrenada por Andrea Soncin. La defensa de la Juventus, que en esta temporada ya ha alzado al cielo el trofeo de la Serie A Women’s Cup, está deseando volver a vestir la camiseta de Italia, guiando con su experiencia y su liderazgo a las jóvenes del grupo: «Asumo de buen grado esta responsabilidad —añade la defensa—. Es tarea de nosotras, las veteranas, ayudar al míster a hacer entender a las recién llegadas lo que significa estar en la selección. Ya no queremos ser una revelación, sino consolidarnos como un gran equipo. Tenemos un objetivo importante que alcanzar y queremos lograrlo».
Una oportunidad que hay que aprovechar jugando con cabeza, corazón y apoyándose en el impulso del ‘Franchi’ (para la información sobre la venta de entradas haz clic aquí), donde Italia logró la clasificación para el Mundial de 2019 y la Eurocopa de 2022 y donde, precisamente en esas ocasiones, Salvai marcó dos de sus tres goles con la selección. “Es un estadio que siempre se nos ha dado bien -concluye sonriendo la jugadora de 32 años de Pinerolo- y trataremos de honrarlo una vez más”. Ante los micrófonos de Vivo Azzurro TV, además de la número 23 de la Juventus y de Italia, también habló Giulia Dragoni, que también trabaja para regalar una gran alegría a los aficionados: “Estamos preparadas para dar lo máximo. El partido de vuelta será aún más importante porque nos jugaremos todo. Esperamos a mucha gente en las gradas, con la esperanza de poder celebrarlo junto a ellos”.
La jugadora de 19 años del Chelsea, al igual que Salvai, aspira, pese a su juventud, a participar en su segundo Mundial y lo subraya antes del entrenamiento de hoy, abierto a los ganadores del concurso ‘Vinci Coverciano’, con su proverbial sinceridad: “Gracias a las experiencias entre Italia y el extranjero me siento crecida y quiero poner mis características al servicio del equipo. Aquí, en Coverciano, nos sentimos como en casa, en familia. Sabemos que tenemos que afrontar partidos duros e intensos, pero tenemos un deseo común y haremos todo lo posible por cumplirlo”.
También estará la voz de Michele Bravi acompañando a Italia el 13 de octubre en Florencia. En el ‘Franchi’, el cantautor umbro actuará ante los espectadores presentes en las gradas, dando vida a un nuevo capítulo del binomio Italia-música. Después de Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano y Lorenzo Fragola, que acompañaron a Italia en los últimos meses, será este artista polifacético, que entrelaza música, cine y escritura en un recorrido único, quien pondrá la banda sonora a la próxima cita en casa de Girelli y compañía. Bravi, además de haber llevado canciones de éxito a Sanremo, también ha participado como actor en dos películas, prestando después su voz a otras dos películas de animación y llevando su sensibilidad artística a la televisión como juez del programa ‘Amici’.
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