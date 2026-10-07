Italia, rumbo a Bielorrusia. Dragoni: «Somos una familia, queremos el Mundial. Esperamos a muchos aficionados en el Franchi»

Una oportunidad que hay que aprovechar jugando con cabeza, corazón y apoyándose en el impulso del ‘Franchi’ (para la información sobre la venta de entradas haz clic aquí), donde Italia logró la clasificación para el Mundial de 2019 y la Eurocopa de 2022 y donde, precisamente en esas ocasiones, Salvai marcó dos de sus tres goles con la selección. “Es un estadio que siempre se nos ha dado bien -concluye sonriendo la jugadora de 32 años de Pinerolo- y trataremos de honrarlo una vez más”. Ante los micrófonos de Vivo Azzurro TV, además de la número 23 de la Juventus y de Italia, también habló Giulia Dragoni, que también trabaja para regalar una gran alegría a los aficionados: “Estamos preparadas para dar lo máximo. El partido de vuelta será aún más importante porque nos jugaremos todo. Esperamos a mucha gente en las gradas, con la esperanza de poder celebrarlo junto a ellos”.



