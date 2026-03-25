Mateo Retegui, delantero de laselección nacional, habla en rueda de prensa junto al seleccionador Rino Gattuso en vísperas del partido que se disputará mañana por la noche en Bérgamo contra Irlanda del Norte, válido como primera eliminatoria para clasificarse para el Mundial del próximo verano (el ganador del Italia-Irlanda del Norte se enfrentará luego, el martes 31, al ganador del partido entre Gales y Bosnia en la eliminatoria decisiva).
Italia, Retegui: «Gattuso me ha dicho cosas que prefiero no repetir. Pio es un gran jugador. No hay presión, solo muchas ganas»
MUCHAS GANAS
«Tengo muchas ganas de jugar un partido así. No sé si se nota la presión, pero todo el equipo está listo», dice a Sky antes de la rueda de prensa.
«Llegué a Italia una semana antes; en cuanto supe que tenía unos días libres en Arabia, hablé con el entrenador y lo organizamos todo para poder venir a Florencia y entrenar en Coverciano. Me parecía lógico y justo estar disponible antes; tengo que dar las gracias al entrenador, pero también a los dos preparadores físicos que han trabajado conmigo estos días».
«No sé si presión es la palabra que siento. Tengo muchas ganas de jugar este partido, desde aquel contra Noruega en Milán. Tenemos ganas de demostrar a todos que estamos listos, porque es la verdad: el equipo lo está haciendo muy bien y queremos demostrar que estamos preparados para un partido decisivo».
«Sabemos que es un partido en el que ganará quien tenga más determinación. Será reñido, tendremos que luchar hasta el final: jugamos en casa, el Bérgamo es un estadio que te da alas. Debemos estar tranquilos y hacer lo que hemos hecho en los entrenamientos e ir a por el partido. No hay otro resultado que no sea la victoria».
ME Siento GENIAL, PIO ESPOSITO ES UN GRAN JUGADOR
«Estoy muy bien, llevo pensando en este partido desde que terminó el de Noruega. Volver a Bérgamo siempre es bonito, esta ciudad es especial para mí. Pio es un gran jugador, no hay rivalidad entre nosotros, somos una gran familia».
VOLVER A BÉRGAMO
«Volver a Bérgamo siempre es bonito; para mí, esta ciudad es especial. Hemos disputado un gran partido aquí contra Estonia; este estadio me da algo más. ¿Exposito? Para mí es importante contar con jugadores de esta calidad, pero no solo él. Te esfuerzas más, entrenas más. No competimos entre nosotros, avanzamos codo con codo».
ITALIA LO ES TODO
«¿Qué es lo que me ha hecho enamorarme de la selección? Italia. Desde que llegué aquí por primera vez, nunca he tenido dudas. Para mí es lo más importante que me ha pasado en la vida; vestir esta camiseta y representar a Italia lo es todo para mí. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta».
TRANQUILO
«¿Menos presión al jugar fuera de casa? No lo sé, yo estoy muy tranquilo, pero creo que todo el equipo lo está. Hemos hablado de mantener la calma, de tomárnoslo con naturalidad, de no darle muchas vueltas. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo».
GRACIAS A GATTUSO
«¿Temes perder tu puesto en la selección por haberte ido a Arabia? En primer lugar, tengo que darle las gracias a Gattuso porque me habló mucho cuando me fui a Arabia; me transmitió tranquilidad y confianza. Me dijo cosas que prefiero no contar, pero le estoy muy agradecido y siempre seguirá siendo así».
ENTRENADOR DE IRLANDA DEL NORTE
«¿Mi entrenador en Arabia es de Irlanda del Norte? Tengo muy buena relación con él, hablamos mucho. Me ha dicho que disfrute del partido, pero hablamos de otras cosas. Cuando vuelva, volveré a hablar con él».