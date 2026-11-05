Han pasado 100 días desde que comenzó el mandato de Giovanni Malagò, primero como presidente federativo y después como comisario federativo. Y hace precisamente 100 días, junto a Malagò y Mancini, asumió el cargo de director deportivo del Club Italia también Claudio Ranieri, a quien hoy ha entrevistado Sky Sport para hablar del proyecto que tiene en mente.
Italia, Ranieri: «No he leído las ideas de Maldini y Leonardo, sigo adelante con la mía. Copiemos al tenis. En la Primavera hay chicos demasiado mayores; psicopedagogos para los más pequeños»
DOS ASPECTOS QUE MEJORAR
«Debo decir que el presidente del Club Italia trabaja mucho en numerosos aspectos. Es un cargo que me ocupa todo el día y me hace feliz. El trabajo es minucioso. Si recuerdan, había dicho que veía dos aspectos que debíamos mejorar.
Uno era precisamente el fútbol base: los niños de cinco a trece años. Y el otro, el cuello de botella que se generaba a partir de la Primavera: los jóvenes de 18 a 21 años que no lograban acceder al fútbol profesional, quizá en gran número»
Psicopedagogos para los jugadores más jóvenes
"Intenten quitarle el balón a un niño de cinco o seis años. Inténtenlo: es suyo, es una cosa suya y no quiere pasarlo. Por eso tenemos que desarrollar programas psicopedagógicos adecuados para niños de cinco, seis, siete y ocho años. Y en esto deben ayudarnos los psicólogos y las personas capacitadas: no basta solo con el profesor de fútbol"
EDAD ELEVADA EN EL PRIMAVERA
«Todavía estamos en el terreno de las suposiciones, porque después las ideas hay que desarrollarlas entre todos. Creo que en la Primavera todavía juegan chicos que ya son mayores. He visto que en la Serie C hay un sistema de minutaje: si haces jugar a los jóvenes un determinado número de minutos, recibes una determinada cantidad de dinero.
Intentemos hacerlo también en la Serie B. Hemos ayudado a los extranjeros a venir con el Decreto Crescita. ¿Por qué no intentamos hacer lo mismo con los jóvenes, para que los clubes de la Serie B y la Serie C puedan darles minutos y progresen poco a poco? El fútbol no puede hacerlo por sí solo: todas las instituciones y el Gobierno tienen que hacer algo».
NO HE LEÍDO EL PROYECTO DE MALDINI Y LEONARDO
«¿El plan de Maldini y Leonardo? No lo he leído, soy sincero. Porque cuando te adentras en los entresijos del fútbol quieres tener tu propia visión, tu forma de trabajar.
Y no soy solo yo: cuento con la ayuda de otras personas muy, pero que muy importantes, porque solo no habría podido hacer nada. Y tengo que dar las gracias a Zola, Viscidi y Milani, que están haciendo un gran trabajo en lo que respecta al Club Italia.
Solo he hablado con Malagò. Soy un hombre de campo y no quiero ocuparme de otras cosas. El proyecto es válido, como hemos dicho, y puede ponerse en marcha. Maldini decía que harían falta entre ocho y diez años. Estoy de acuerdo».
COPIEMOS AL TENIS
«Estamos partiendo de las mismas bases de las que partió el tenis. Este verano me reuní con un profesor de tenis que estaba estudiando mucho para dar el último paso, es decir, convertirse en entrenador profesional de tenis, con una titulación que le permitiera entrenar también a Sinner. Quiero mejorar precisamente a estos entrenadores de base, porque son ellos el futuro de los posibles campeones»
VOLVAMOS AL PASADO
"Tenemos que aprender a volver a lo que hacíamos antes. Ahora los entrenadores son buenos, quieren demostrar su cultura y su capacidad, pero se olvidan del niño. El niño debe estar en el centro de este proyecto, no podemos olvidarlo.
En el fútbol base hay que enseñarle a controlar el balón, a conducirlo, a golpearlo, todas esas pequeñas cosas. Y también el fútbol situacional, lo que hacíamos de niños en la parroquia, en las calles, en las plazas. Cogíamos el balón y nadie nos decía que hiciéramos la diagonal ni nada parecido. Cogíamos el balón y queríamos regatear a todos".
¿MÉTODO RANIERI?
«¡No, no, no, por el amor de Dios! Olvidémonos del "método Ranieri". Somos italianos y tenemos que hacer las cosas que hemos sabido hacer bien. No hay que rehacerlo todo: hay que mejorarlo todo. Y me gustaría que todo lo que acabo de decir se reflejara en el campo. Sería lo más bonito que podría haber hecho.
Tuve como colaborador a Christian Damiano, que trabajó con Gérard Houllier, quien formó Clairefontaine. Él era el entrenador jefe que enseñaba a los demás entrenadores lo que tenían que hacer. Después, esos entrenadores eran destinados a los distintos distritos de esos centros de formación, y él se presentaba de improviso para comprobar si se hacía el trabajo que había indicado. Eso ya es algo bueno»
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