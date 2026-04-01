Desde el punto de vista deportivo, lo que ocurrió anoche en el Bosnia-Italia es, a todos los efectos, un drama. Es el tercer Mundial en el que no participamos; a diferencia de ediciones anteriores, en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México (previsto del 11 de junio al 19 de julio) hay 48 selecciones clasificadas. E Italia no estará allí. Tras 2018 y 2022, también debemos dar por perdido 2026: el último partido de los Azzurri en un Mundial fue el 24 de junio de 2014; el último gol lo marcó Mario Balotelli. Después, el vacío total. Decepción, amargura, rabia. Justo como anoche, cuando, tras el partido, el seleccionador Rino Gattuso se disculpó ante todo un país, y lo hizo con los ojos llorosos.
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Italia queda fuera del Mundial y hay quien culpa a los agentes: ¿cuánto ganan? Más de mil millones en los últimos cinco años, con la Juventus a la cabeza
¿CUÁNTO GANAN LOS AGENTES?
Al día siguiente de la eliminación, es momento de analizar y reflexionar; Gattuso está barajando incluso la posibilidad de dimitir, a pesar de la confianza que le ha depositado Gravina. Según algunos, entre los culpables del fracaso de Italia también se encuentran los representantes deportivos; unos agentes que han ido adquiriendo cada vez más protagonismo en los periodos de fichajes, durante los cuales gestionan los traspasos de los futbolistas de un club a otro. Según el último informe de la FIGC, en el año natural 2025 los ingresos de los agentes superan en 33 millones a los del año anterior: 299,6 millones entre los clubes de la Serie A, Serie B y Serie C; es la cifra más alta de los últimos ocho años. Teniendo en cuenta los últimos cinco, los clubes han abonado casi 1.300 millones de euros.
¿CUÁLES SON LOS CLUBES QUE PAGAN MÁS?
Según los datos de 2025, la Juventus es el club que más comisiones ha pagado a los agentes: 32,1 millones de euros; en segundo lugar se sitúa el Nápoles, con 24,6 millones, y el tercer puesto del podio lo ocupa el Milan, que ha gastado 22,9 millones. Los tres clubes que han superado la barrera de los 100 millones de euros en gastos con agentes en los últimos cinco años son la Juventus (169,3), el Inter (128,5) y la Roma, que alcanzó los 100,2 millones de euros. Analizando algunos datos y teniendo en cuenta los de 2020 hasta la fecha, los bianconeri han pagado en comisiones a los agentes más del doble que el Milan (78,1) y el Nápoles (75,9).