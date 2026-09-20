La primera lista de convocados del nuevo ciclo de Italia de Roberto Mancini ya sufre la primera baja. En la larga relación difundida hace apenas unos días por la FIGC estaba de hecho presente el centrocampista de la Roma Bryan Cristante, que sin embargo, tras la última jornada de liga, se verá obligado a darse de baja y no responder a la llamada de Italia. En su lugar, el seleccionador italiano ha optado por llamar a Samuele Ricci.
Italia, problema para Cristante: se cae de la convocatoria y Mancini llama a Ricci
PROBLEMA FÍSICO
Cristante ha sido eximido de la convocatoria de Italia porque, según comunicó la FIGC, el centrocampista de la Roma ha sufrido un problema físico no mejor especificado que le ha obligado a darse de baja. En cambio, Samuele Ricci sí saltó al campo al inicio de la segunda parte con la camiseta del Como, llamado para sustituir al romanista en la selección, pero no logró ayudar a sus compañeros a remontar la derrota ante el Frosinone.
EL COMUNICADO DE LA FIGC
Italia se concentra esta noche en el Centro Técnico Federal de Coverciano, donde a partir de mañana comenzará a entrenarse de cara a los cuatro primeros partidos del grupo de la UEFA Nations League.
Tras el partido de liga ante el Inter disputado ayer, el centrocampista de la Roma Bryan Cristante no está disponible debido a un problema físico y no podrá atender la convocatoria. Al mismo tiempo, el seleccionador Roberto Mancini ha dispuesto la convocatoria del centrocampista del Como Samuele Ricci, que se incorporará al grupo en las próximas horas.
LA LISTA COMPLETA DE LOS CONVOCADOS
Porteros: Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bolonia), Guglielmo Vicario (Juventus);
Defensas: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Núremberg).
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