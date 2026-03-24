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PalestraGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Italia, Palestra: «No me esperaba la llamada de Gattuso. El equipo está mentalmente libre, estamos muy concentrados»

Italy
M. Palestra
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Marco Palestra, extremo del Cagliari pero propiedad del Atalanta, ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta y, en una entrevista concedida a Vivo Azzurro TV, ha hablado de la emoción de su primera visita a Coverciano y del ambiente que se respira de cara al partido de la repesca de clasificación para el Mundial, en el que Italia se enfrentará a Irlanda del Norte el jueves por la noche en Bérgamo.


  • EL AZUL ES UN SUEÑO

    «No, no me esperaba la llamada… sobre todo porque la selección nacional es un sueño para todos. Claro que, de todos modos, tenía fe y estoy muy contento de estar aquí».

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  • EL ESFUERZO EN LA CATEGORÍA SUB-15

    «En la categoría sub-15, porque físicamente estaba un poco por detrás de los demás. Pero los entrenadores nunca me dejaron de lado ni me hicieron sentir inferior, y mi familia siempre me ha apoyado».

  • GRACIAS A BALDINI

    «Todos me han recibido muy bien y el seleccionador me ha hecho sentir muy a gusto. ¿Las bonitas palabras que dijo ayer Silvio Baldini sobre mí? Él también me ha ayudado mucho y me ha dado muchos consejos: si estoy aquí es también gracias a él y a su equipo técnico».

  • EL EQUIPO ESTÁ LIBRE MENTALMENTE Y MUY CONCENTRADO

    «Uno de los partidos más importantes de los últimos años. Aunque es la primera vez que estoy aquí, siento la importancia del partido y la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Estamos entrenando bien, veo a un grupo muy concentrado, pero también mentalmente libre, porque el aspecto psicológico puede marcar la diferencia».

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