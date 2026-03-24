Marco Palestra, extremo del Cagliari pero propiedad del Atalanta, ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta y, en una entrevista concedida a Vivo Azzurro TV, ha hablado de la emoción de su primera visita a Coverciano y del ambiente que se respira de cara al partido de la repesca de clasificación para el Mundial, en el que Italia se enfrentará a Irlanda del Norte el jueves por la noche en Bérgamo.
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Italia, Palestra: «No me esperaba la llamada de Gattuso. El equipo está mentalmente libre, estamos muy concentrados»
EL AZUL ES UN SUEÑO
«No, no me esperaba la llamada… sobre todo porque la selección nacional es un sueño para todos. Claro que, de todos modos, tenía fe y estoy muy contento de estar aquí».
EL ESFUERZO EN LA CATEGORÍA SUB-15
«En la categoría sub-15, porque físicamente estaba un poco por detrás de los demás. Pero los entrenadores nunca me dejaron de lado ni me hicieron sentir inferior, y mi familia siempre me ha apoyado».
GRACIAS A BALDINI
«Todos me han recibido muy bien y el seleccionador me ha hecho sentir muy a gusto. ¿Las bonitas palabras que dijo ayer Silvio Baldini sobre mí? Él también me ha ayudado mucho y me ha dado muchos consejos: si estoy aquí es también gracias a él y a su equipo técnico».
EL EQUIPO ESTÁ LIBRE MENTALMENTE Y MUY CONCENTRADO
«Uno de los partidos más importantes de los últimos años. Aunque es la primera vez que estoy aquí, siento la importancia del partido y la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Estamos entrenando bien, veo a un grupo muy concentrado, pero también mentalmente libre, porque el aspecto psicológico puede marcar la diferencia».