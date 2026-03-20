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italia nazionale convocatiGetty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Italia: la convocatoria de Gattuso para los partidos contra Irlanda del Norte y Bosnia/Gales: Tonali está incluido, Bernardeschi queda fuera. Estos son los Azzurri que deben llevarnos al Mundial

Las decisiones del seleccionador para los playoffs del Mundial.

Ya son oficiales las convocatorias de Rino Gattuso para la fase de clasificación para el Mundial. El seleccionador dio a conocer la lista el viernes 20 de marzo para los dos próximos partidos de los Azzurri: la selección jugará en Bérgamo el próximo 26 de marzo contra Irlanda del Norte y, si pasa de ronda, se enfrentará al ganador del partido entre Bosnia y Gales, pero esta vez a domicilio.


Gattuso ha convocado a 28 jugadores: está Tonali, cuya participación era dudosa por un problema muscular, mientras que no están Zaccagni, Orsolini y Bernardeschi. Vuelve Chiesa, quedan fuera Vicario y Zaniolo. Es la primera vez para Palestra.


A continuación, la lista completa.

  • LOS CONVOCADOS

    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles);

    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles);

    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • LAS DECISIONES

    Teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el seleccionador, Italia debería seguir con el 3-5-2, dejando el 4-4-2 como otra posible formación. Gattuso ha convocado a 28 jugadores: debut de Palestra; no han sido convocados Vicario, Ricci, Maldini, Bernardeschi, Orsolini y Pellegrini. Se confirman Kean, Raspadori, Tonali y Bastoni, que, no obstante, arrastraban algunas lesiones.

  • LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE ITALIA

    Como ya se ha dicho, Italia disputará la semifinal de la repesca contra Irlanda del Norte, con el saque inicial el jueves 26 de marzo a las 20:45. En este primer partido, los Azzurri jugarán en casa, en Bérgamo. Si vencen a este primer rival, Donnarumma y sus compañeros se clasificarían para la final a domicilio contra Gales o Bosnia, prevista para el martes 31 de marzo a una hora aún por confirmar. Si Italia ganara ambos partidos, se clasificaría para el próximo Mundial, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

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