Moise Kean no estará a disposición de Roberto Mancini y también mantiene en vilo al Como. De hecho, el delantero italiano no se entrenó con el resto de sus compañeros en la concentración de la selección italiana en Casteldebole, centro del Bolonia cedido a Italia.

Y según informa Sky Sport, aunque en un primer momento había sido considerado duda de cara al partido que mañana enfrentará precisamente a Italia con Turquía en Bolonia, en el Dall'Ara, al final la FIGC ha optado por liberarlo y hacerle abandonar la concentración.



