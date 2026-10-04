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Moise Kean ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia, Kean no estará ante Turquía: abandona la concentración

Italia
M. Kean
Italia vs Turquía
Turquía
UEFA Nations League A
Como

El delantero italiano todavía no se ha recuperado tras el golpe sufrido en los últimos días.

Moise Kean no estará a disposición de Roberto Mancini, y también mantiene en vilo al Como. El delantero italiano, de hecho, no se entrenó con el resto de sus compañeros en la concentración de Italia en Casteldebole, centro del Bolonia cedido a Italia.

Y según informa Sky Sport, aunque en un primer momento había sido considerado duda de cara al partido que mañana enfrentará a Italia precisamente en Bolonia, en el Dall'Ara, con Turquía, al final la FIGC ha decidido liberarlo y permitirle abandonar la concentración.


  • ¿Qué tiene Kean?

    Moise Kean hoy no se ha entrenado y se ha quedado al margen porque todavía no se ha recuperado de un fuerte golpe sufrido en los últimos días y que aún le sigue molestando. Por ello, a todos los efectos no está disponible y, en consecuencia, Mancini ha optado por liberarlo antes que a sus compañeros, haciendo que abandonara hoy la concentración.

  • LAS ALTERNATIVAS DE MANCINI

    Con Kean ausente, contra Turquía el seleccionador Roberto Mancini podría proponer varias novedades en la alineación. La idea de dar descanso a Pio Esposito para dar espacio a Scamacca se mantiene, pero a sus lados podrían salir al campo tanto Daniel Maldini como Cambiaghi.

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